استقبال کشورهای غرب آسیا از اکسپو ۲۰۲۴

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفترغرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برنامه‌ریزی برگزاری اکسپو ۲۰۲۴ از چند ماه پیش در سازمان توسعه تجارت ایران آغاز شد، گفت: هدف اصلی و مهم اکسپو نشان دادن توانمندی‌های صادراتی تولیدکنندگان ایرانی است. واحدهای تولیدی و صنعتی که توانایی تولید صادراتی دارند شرکت‌های بازرگانی، مراکز تجاری و سازمان‌های دولتی می‌توانند از ظرفیت‌های اکسپو برای انتقال توانمندی‌های صادراتی ایران بهره بگیرند.

وی با اشاره به استقبال ۱۳ کشور حوزه غرب آسیا از اکسپو ۲۰۲۴، افزود: عباس علی آبادی وزیر صمت در اجلاس وزرای اقتصادی WTO از بسیاری از وزرای شرکت‌کننده در این اجلاس دعوت کرد. همچنین برای بسیاری از مقامات دولتی، وزرای اقتصادی و معاونان آنها، رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشورهای مختلف نیز دعوتنامه ارسال شد.

ربیهاوی اضافه کرد: تاکنون حدود ۴۰۰ نفر از کشورهای غرب آسیا پذیرش داشتیم که به نظر می‌رسد در روزهای آینده این آمار به ۵۵۰ تا ۶۰۰ نفر برسد. حضور این افراد در اکسپو ایران بدون تردید در تعاملات تجاری منطقه‌ای ما مؤثر خواهد بود.

مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران، در پاسخ به این پرسش که به نظر شما کدام گروه کالایی بیشتر مورد استقبال شرکت‌کنندگان این رویداد قرار می‌گیرد، گفت: اطلاعات و گزارش‌های سفارتخانه‌ها و رایزنان بازرگانی و ترکیب هیأت‌های تجاری نشان می‌دهد که دو گروه کالایی مواد غذایی و مواد ساختمانی در اولویت توجه تجار خارجی قرار خواهند گرفت.

ربیهاوی با اشاره به اقدامات انجام شده پیش از برگزاری اکسپو ۲۰۲۴، افزود: خدمات ارائه شده به شرکت‌کنندگان، زمان برگزاری همایش‌ها و جلسات B۲B از سوی دفتر غرب آسیا رصد می‌شود. همچنین تعامل با مجریان برگزاری این رویداد مناسب است و امیدواریم با یک کار تیمی برنامه‌ریزی شده کار را با بهترین شکل ممکن جلو ببریم.

وی تصریح کرد: در برگزاری این رویداد از توان و ظرفیت اتاق‌های مشترک ایران و سایر کشورها نیز بهره گرفتیم علاوه بر این مراکز تجاری در اجرا نیز به میدان آمده‌اند.

ربیهاوی بیان کرد: بدون تردید انعقاد قرارداد در ایران اکسپو ۲۰۲۴ خواهیم داشت چراکه تعطیلات نوروز و ماه رمضان در خرید تجار خارجی وقفه ایجاد کرد. من بر این باورم که این رویداد می‌تواند در صادرات خارجی ایران تحول بزرگی ایجاد کند.