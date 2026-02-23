۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

محفل «زندگی با آیه‌ها» در کامیاران برپا شد

کامیاران ـ رییس اداره تبلیغات اسلامی کامیاران با اشاره به برگزاری محفل زندگی با ایه‌ها گفت: استمرار برنامه‌های قرآنی مردمی، گامی مؤثر در تعمیق فرهنگ دینی و تقویت سرمایه‌های معنوی جامعه است.

حجت‌الاسلام سیف‌الله سبزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محفل انس با قرآن کریم با محوریت طرح «زندگی با آیه‌ها» به همت گروه فرهنگی ـ قرآنی سفیران این طرح در شهرستان کامیاران برگزار می‌شود و هر روز میزبان علاقه‌مندان به معارف الهی است.

وی افزود: این برنامه با هدف گسترش انس عمومی با قرآن، تبیین نقش آیات الهی در سبک زندگی اسلامی و ترویج آموزه‌های تربیتی و اخلاقی برگزار شده و تلاش دارد مفاهیم قرآنی را در متن زندگی روزمره مردم جاری سازد.

وی خاطر نشان کرد: در این محفل معنوی، قاریان و حافظان قرآن به تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید می‌پردازند و در ادامه، مباحثی درباره کارکردهای اخلاقی، اجتماعی و تربیتی آیات قرآن و تأثیر آن در ارتقای زیست مؤمنانه ارائه می‌شود؛ موضوعی که با استقبال خانواده‌ها، نوجوانان و فعالان فرهنگی همراه بوده است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی کامیاران ضمن قدردانی از مشارکت مردمی، بر تداوم این‌گونه محافل تأکید کرده و آن را بستری برای تقویت پیوند اجتماعی، ارتقای آگاهی دینی و گسترش فرهنگ قرآنی در سطح شهرستان برشمرد.

کد خبر 6757584

