شرایط فروش نقدی کامیون فورس و امپاور با تحویل فوری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، این طرح از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۴ اسفند آغاز و تا ساعت ۱۶ سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ یا تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

ثبت‌نام از طریق عاملیت‌های بهمن‌دیزل در سطح کشور انجام می‌شود.پ

جزئیات محصولات و کاربری‌ها به شرح زیر است:

کامیونت فورس ۳.۸ تن دوگانه‌سوز به‌همراه کاربری – قیمت پایه بدون کاربری: ۲۵.۹۸۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال. کاربری‌های قابل سفارش: باری چوبی با روکش فلزی، باری فلزی لبه‌دار بغل بازشو، مسقف ایزوله، باری فلزی، مسقف چادری، مسقف ایزوله مجهز به درب دسترسی جانبی، یخچال‌دار و یخچال‌دار مجهز به درب دسترسی جانبی.

کامیون فورس ۶ تن به‌همراه کاربری – قیمت پایه بدون کاربری: ۳۹.۵۰۱.۲۱۰.۰۰۰ ریال.

کاربری‌های قابل سفارش: باری چوبی با روکش فلزی، بغل‌دار بازشو فلزی، تانکر آب.

کامیون فورس ۶ تن کابین خوابدار به‌همراه کاربری – قیمت پایه بدون کاربری: ۴۳.۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

کاربری قابل سفارش: مسقف چادری بغل‌دار بازشو فلزی.

کامیون امپاور BD۳۰۰D کمپرسی بدون کاربری – قیمت: ۶۶.۸۱۶.۶۱۰.۰۰۰ ریال.

قیمت‌های اعلام‌شده برای محصولات بدون کاربری است و در صورت اضافه شدن هر نوع کاربری، هزینه کاربری به قیمت پایه اضافه می‌شود.