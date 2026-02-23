شرایط فروش نقدی کامیون فورس و امپاور با تحویل فوری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، این طرح از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۴ اسفند آغاز و تا ساعت ۱۶ سهشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ یا تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
ثبتنام از طریق عاملیتهای بهمندیزل در سطح کشور انجام میشود.پ
جزئیات محصولات و کاربریها به شرح زیر است:
کامیونت فورس ۳.۸ تن دوگانهسوز بههمراه کاربری – قیمت پایه بدون کاربری: ۲۵.۹۸۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال. کاربریهای قابل سفارش: باری چوبی با روکش فلزی، باری فلزی لبهدار بغل بازشو، مسقف ایزوله، باری فلزی، مسقف چادری، مسقف ایزوله مجهز به درب دسترسی جانبی، یخچالدار و یخچالدار مجهز به درب دسترسی جانبی.
کامیون فورس ۶ تن بههمراه کاربری – قیمت پایه بدون کاربری: ۳۹.۵۰۱.۲۱۰.۰۰۰ ریال.
کاربریهای قابل سفارش: باری چوبی با روکش فلزی، بغلدار بازشو فلزی، تانکر آب.
کامیون فورس ۶ تن کابین خوابدار بههمراه کاربری – قیمت پایه بدون کاربری: ۴۳.۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
کاربری قابل سفارش: مسقف چادری بغلدار بازشو فلزی.
کامیون امپاور BD۳۰۰D کمپرسی بدون کاربری – قیمت: ۶۶.۸۱۶.۶۱۰.۰۰۰ ریال.
قیمتهای اعلامشده برای محصولات بدون کاربری است و در صورت اضافه شدن هر نوع کاربری، هزینه کاربری به قیمت پایه اضافه میشود.
