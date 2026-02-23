۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۳

کاهش ۱۳ درصدی مصدومان گازگرفتگی سگ در مازندران

کاهش ۱۳ درصدی مصدومان گازگرفتگی سگ در مازندران

ساری - مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۱۲۴ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با اشاره به آمار مراجعات ناشی از گازگرفتگی سگ اظهار کرد: طی ۱۰ ماهه سال جاری ۱۲۴ نفر برای بررسی صدمات و جراحات به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۳ درصدی داشته است.

وی افزود: از مجموع مصدومان، ۷۷ نفر مرد و بقیه زن هستند. بیشترین گروه سنی آسیب‌دیدگان مربوط به بازه ۴۱ تا ۵۰ سال با ۳۰ نفر و کمترین مربوط به کودکان زیر ۱۰ سال با ۶ نفر گزارش شده است.

عباسی درباره پراکندگی شهرستانی این حوادث نیز گفت: بیشترین موارد ثبت‌شده مربوط به شهرستان‌های بابل با ۱۵ مورد، آمل با ۱۴ مورد و چالوس با ۱۲ مورد بوده و کمترین آمار در جویبار و بابلسر هر کدام با یک مورد ثبت شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران یادآور شد: در سال گذشته ۱۶۳ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ به پزشکی قانونی مراجعه کرده بودند که ۱۱۲ نفر از آنان مرد بودند.

