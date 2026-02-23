کاهش ۱۳ درصدی مصدومان گازگرفتگی سگ در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با اشاره به آمار مراجعات ناشی از گازگرفتگی سگ اظهار کرد: طی ۱۰ ماهه سال جاری ۱۲۴ نفر برای بررسی صدمات و جراحات به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۳ درصدی داشته است.

وی افزود: از مجموع مصدومان، ۷۷ نفر مرد و بقیه زن هستند. بیشترین گروه سنی آسیب‌دیدگان مربوط به بازه ۴۱ تا ۵۰ سال با ۳۰ نفر و کمترین مربوط به کودکان زیر ۱۰ سال با ۶ نفر گزارش شده است.

عباسی درباره پراکندگی شهرستانی این حوادث نیز گفت: بیشترین موارد ثبت‌شده مربوط به شهرستان‌های بابل با ۱۵ مورد، آمل با ۱۴ مورد و چالوس با ۱۲ مورد بوده و کمترین آمار در جویبار و بابلسر هر کدام با یک مورد ثبت شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران یادآور شد: در سال گذشته ۱۶۳ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ به پزشکی قانونی مراجعه کرده بودند که ۱۱۲ نفر از آنان مرد بودند.