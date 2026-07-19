به گزارش خبرنگار مهر، حمید کشکولی شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، گفت: ساعت کار ادارات استان از فردا دوشنبه ۲۹ تیرماه تا چهارشنبه ۳۱ تیرماه با یک ساعت تعجیل اتمام می‌یابد.

وی گفت: ساعت کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی در این روزها از ۷ صبح تا ۱۲ ظهر است.

معاون استاندار لرستان، ادامه داد: کلیه دستگاه‌های اداری به جز دادگستری، دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، مشمول این تعجیل خواهد بود.

کشکولی، گفت: این تعجیل جهت همکاری در کاهش میزان مصرف انرژی است و لازم است موارد مربوط به خاموشی سیستم‌های سرمایشی و... در این زمینه لحاظ شود.