به گزارش خبرنگار مهر، حمید کشکولی شامگاه یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، گفت: ساعت کار ادارات استان از فردا دوشنبه ۲۹ تیرماه تا چهارشنبه ۳۱ تیرماه با یک ساعت تعجیل اتمام مییابد.
وی گفت: ساعت کار ادارات و دستگاههای اجرایی در این روزها از ۷ صبح تا ۱۲ ظهر است.
معاون استاندار لرستان، ادامه داد: کلیه دستگاههای اداری به جز دادگستری، دستگاههای امدادی و خدماترسان، مشمول این تعجیل خواهد بود.
کشکولی، گفت: این تعجیل جهت همکاری در کاهش میزان مصرف انرژی است و لازم است موارد مربوط به خاموشی سیستمهای سرمایشی و... در این زمینه لحاظ شود.
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