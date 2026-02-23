  1. استانها
  2. زنجان
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۰

بیش از ۶ هزار کاربری در مراکز آزمون فنی و حرفه‌ای وجود دارد

زنجان- مدیرکل سنجش و صلاحیت حرفه‌ای سازمان فنی‌وحرفه‌ای گفت: هم‌اکنون بیش از ۶ هزار کلاینت فعال در مراکز آزمون سراسر کشور در دسترس است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بابائیان، ظهر دوشنبه در جریان افتتاح سالن آزمون الکترونیکی شهر زنجان در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های سازمان در توسعه زیرساخت‌های فناورانه گفت: در این بازه زمانی، افراد معرفی‌شده برای دریافت گواهینامه مهارتی، در مراکز سنجش الکترونیکی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و بیش از ۹۰ درصد آزمون‌ها به‌صورت آنلاین انجام شده است.

وی با تأکید بر اینکه توسعه آزمون‌های الکترونیکی یکی از اولویت‌های جدی سازمان است، افزود: استفاده از فناوری در فرآیند ارزیابی باعث افزایش دقت، سرعت و صحت آزمون‌ها شده و متقاضیان می‌توانند با صرف زمان کوتاه‌تر، گواهینامه مهارتی خود را دریافت کنند.

مدیرکل سنجش و صلاحیت حرفه‌ای سازمان فنی و حرفه‌ای با بیان ظرفیت‌های موجود در سطح کشور توضیح داد: هم‌اکنون بیش از ۶ هزار کلاینت فعال در مراکز آزمون سراسر کشور در دسترس است که امکان برگزاری آزمون‌های همزمان و گسترده را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: سالن آزمون الکترونیکی تازه تأسیس شهرستان زنجان نیز با بیش از ۹۰ کلاینت، قابلیت پذیرش همزمان ۹۰ نفر را دارد.

بابائیان همچنین درباره پوشش مناطق محروم و کمتر برخوردار اظهار کرد: برای روستاها، مناطق دورافتاده، کمپ‌ها، زندان‌ها و مکان‌هایی که امکان اتصال آنلاین وجود ندارد، سامانه آزمون‌های آفلاین طراحی شده و همکاران سازمان با استفاده از تبلت و لپ‌تاپ، آزمون‌ها را به‌صورت آفلاین برگزار می‌کنند.

وی زنجان را جزو استان‌های پیشرو در حوزه سنجش معرفی کرد و گفت: این استان در همه شاخص‌ها، چه در آزمون‌های آنلاین و چه آفلاین و همچنین در بخش زندان‌ها و پادگان‌ها، عملکردی فراتر از میانگین کشوری داشته است.

بابائیان از حمایت‌های نماینده مردم استان و مدیرکل استان در جذب اعتبارات مسئولیت اجتماعی قدردانی و خاطرنشان کرد: بخش عمده هزینه‌های توسعه زیرساخت‌های سنجش الکترونیکی از این محل تأمین شده و این امر نقش مهمی در تسریع اجرای پروژه‌ها داشته است.

کد خبر 6757733

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها