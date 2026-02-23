به گزارش خبرنگار مهر، حسین بابائیان، ظهر دوشنبه در جریان افتتاح سالن آزمون الکترونیکی شهر زنجان در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامههای سازمان در توسعه زیرساختهای فناورانه گفت: در این بازه زمانی، افراد معرفیشده برای دریافت گواهینامه مهارتی، در مراکز سنجش الکترونیکی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند و بیش از ۹۰ درصد آزمونها بهصورت آنلاین انجام شده است.
وی با تأکید بر اینکه توسعه آزمونهای الکترونیکی یکی از اولویتهای جدی سازمان است، افزود: استفاده از فناوری در فرآیند ارزیابی باعث افزایش دقت، سرعت و صحت آزمونها شده و متقاضیان میتوانند با صرف زمان کوتاهتر، گواهینامه مهارتی خود را دریافت کنند.
مدیرکل سنجش و صلاحیت حرفهای سازمان فنی و حرفهای با بیان ظرفیتهای موجود در سطح کشور توضیح داد: هماکنون بیش از ۶ هزار کلاینت فعال در مراکز آزمون سراسر کشور در دسترس است که امکان برگزاری آزمونهای همزمان و گسترده را فراهم میکند.
وی ادامه داد: سالن آزمون الکترونیکی تازه تأسیس شهرستان زنجان نیز با بیش از ۹۰ کلاینت، قابلیت پذیرش همزمان ۹۰ نفر را دارد.
بابائیان همچنین درباره پوشش مناطق محروم و کمتر برخوردار اظهار کرد: برای روستاها، مناطق دورافتاده، کمپها، زندانها و مکانهایی که امکان اتصال آنلاین وجود ندارد، سامانه آزمونهای آفلاین طراحی شده و همکاران سازمان با استفاده از تبلت و لپتاپ، آزمونها را بهصورت آفلاین برگزار میکنند.
وی زنجان را جزو استانهای پیشرو در حوزه سنجش معرفی کرد و گفت: این استان در همه شاخصها، چه در آزمونهای آنلاین و چه آفلاین و همچنین در بخش زندانها و پادگانها، عملکردی فراتر از میانگین کشوری داشته است.
بابائیان از حمایتهای نماینده مردم استان و مدیرکل استان در جذب اعتبارات مسئولیت اجتماعی قدردانی و خاطرنشان کرد: بخش عمده هزینههای توسعه زیرساختهای سنجش الکترونیکی از این محل تأمین شده و این امر نقش مهمی در تسریع اجرای پروژهها داشته است.
