استفاده از ظرفیت‌ مسئولیت اجتماعی برای توسعه زیرساخت‌ ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، نبی‌الله محمدی، ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح مرکز سنجش الکترونیکی فنی و حرفه‌ای زنجان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این مرکز با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی و استانی و از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تابعه دولت تجهیز و راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه پیش از این زیرساختی با چنین ظرفیتی برای برگزاری آزمون‌های الکترونیکی در استان وجود نداشت، افزود: با بهره‌برداری از این مجموعه، امکان برگزاری متمرکز و استاندارد آزمون‌های مهارتی برای کارآموزان و هنرآموزان رشته‌های مختلف فراهم شده و فرآیند ارزیابی مهارت‌ها با دقت و کیفیت بالاتری انجام می‌شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از مدیرکل و کارکنان اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تصریح کرد: تأمین اعتبار این پروژه حاصل رایزنی‌ها و پیگیری‌های مستمر بوده و نشان می‌دهد می‌توان از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و مهارتی استان بهره گرفت.

وی با بیان اینکه منابع مسئولیت اجتماعی در حوزه‌های متنوعی از جمله تأمین آب شرب، آموزش، بهداشت و درمان، توسعه فضاهای ورزشی و اجرای طرح‌های عمرانی روستایی قابل استفاده است، ادامه داد: در سال‌های گذشته نیز از این ظرفیت برای تقویت زیرساخت‌های بهداشتی، ورزشی و مذهبی استان استفاده شده و در صورت تداوم پیگیری‌ها می‌توان سهم بیشتری از این منابع را به طرح‌های اولویت‌دار اختصاص داد.

محمدی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی مرکز سنجش الکترونیکی مهارت، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تسهیل مسیر ورود کارآموزان به بازار کار محسوب می‌شود و می‌تواند به افزایش فرصت‌های اشتغال در استان زنجان کمک کند.