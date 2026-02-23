به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شهابی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۸ تهران در رابطه با تازه ترین اقدام عوامل اجرایی اداره زیباسازی در محور بزرگراهی آیت‌الله سعیدی اظهار داشت: بهره گیری توأمان دو تکنیک نور و هوش مصنوعی یا بعبارتی اجرای عملیات نصب سازه های سان لایت یکی از تمهیدات جدید اداره زیباسازی بوده که توجه اغلب شهروندان در شب هنگام را معطوف به خود کرده و در مناسبات فرهنگی، مذهبی و تاریخی طول سال نیز از پتانسیل موجود در آن ها برای پخش شعائر اسلامی و پیام های شهروندی می توان بهره جست.

وی ادامه داد: این عملیات از چهار راه یافت آباد تا پل زیر گذر و تقاطع غیر همسطح شهید سروری بطول ۳.۵ کیلومتر اجرا و جلوه های بصری وچشم اندازهای شب هنگام محور بزرگراهی آیت الله سعیدی را افزایش داده است.

به گفته این مقام مسئول؛ اجرای عملیات بهره گیری توامان دو تکنیک نور و هوش مصنوعی یا به عبارتی اجرای عملیات نصب سازه های سان لایت از پل زیر گذر و تقاطع غیر همسطح شهید سروری در محور آیت الله سعیدی تا پل چهار دانگه در دستور کار قرار دارد.