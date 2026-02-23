  1. جامعه
  2. شهری
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

ارتقای جلوه‌های بصری در محور بزرگراهی آیت‌الله سعیدی

معاون شهردار منطقه ۱۸ تهران گفت: جلوه‌های بصری و چشم‌اندازهای محور بزرگراهی آیت الله سعیدی واقع در جنوب غرب پایتخت با بهره‌گیری از دوتکنیک توأمان نورپردازی و هوش مصنوعی ارتقاء یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شهابی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۸ تهران در رابطه با تازه ترین اقدام عوامل اجرایی اداره زیباسازی در محور بزرگراهی آیت‌الله سعیدی اظهار داشت: بهره گیری توأمان دو تکنیک نور و هوش مصنوعی یا بعبارتی اجرای عملیات نصب سازه های سان لایت یکی از تمهیدات جدید اداره زیباسازی بوده که توجه اغلب شهروندان در شب هنگام را معطوف به خود کرده و در مناسبات فرهنگی، مذهبی و تاریخی طول سال نیز از پتانسیل موجود در آن ها برای پخش شعائر اسلامی و پیام های شهروندی می توان بهره جست.

وی ادامه داد: این عملیات از چهار راه یافت آباد تا پل زیر گذر و تقاطع غیر همسطح شهید سروری بطول ۳.۵ کیلومتر اجرا و جلوه های بصری وچشم اندازهای شب هنگام محور بزرگراهی آیت الله سعیدی را افزایش داده است.

به گفته این مقام مسئول؛ اجرای عملیات بهره گیری توامان دو تکنیک نور و هوش مصنوعی یا به عبارتی اجرای عملیات نصب سازه های سان لایت از پل زیر گذر و تقاطع غیر همسطح شهید سروری در محور آیت الله سعیدی تا پل چهار دانگه در دستور کار قرار دارد.

کد خبر 6757749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها