به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی، ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی که با هدف حمایت از مشاغل خرد و خانگی به ویژه در حوزه پوشاک برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه در در راستای طرح اتصال کسب وکار های کوچک ومتوسط به بزرگ و با هدف دسترسی به بازار فروش و تثبیت اشتغال تشکیل شده است.

وی با تأکید بر اهمیت ایجاد زنجیره‌های فروش برای محصولات تولیدی مشاغل خانگی، افزود: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان، گامی مؤثر در جهت بازاریابی و فروش محصولات این واحدها خواهد بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان تصریح کرد: در این نمایشگاه‌ها که با محوریت مهارت‌افزایی و توانمندسازی فعالان مشاغل خانگی و شرکت‌های تعاونی در حوزه پوشاک برگزار می‌شود، زمینه‌های لازم برای ارتباط مستقیم تولیدکنندگان خرد با بازارهای بزرگ‌تر و همچنین ایجاد پیوند پایدار میان این واحدها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان فراهم خواهد آمد.

ابراهیمی، بر لزوم هماهنگی بین‌بخشی میان دستگاه‌های اجرایی استان برای پشتیبانی از این طرح تأکید کرد و افزود: حمایت از مشاغل خرد و خانگی، یکی از اولویت‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و ما در استان کرمان مصمم به اجرای کامل این برنامه‌ها هستیم.