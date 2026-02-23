  1. استانها
  2. کرمان
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۱۴

برگزاری نمایشگاه‌های مهارت‌ افزایی و فروش محصولات تعاونی‌های کرمان

کرمان- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان از برگزاری نمایشگاه‌های مهارت‌ افزایی و فروش محصولات مشاغل خانگی و تعاونی‌های فعال در حوزه پوشاک در سطح همه شهرستان‌های این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی، ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی که با هدف حمایت از مشاغل خرد و خانگی به ویژه در حوزه پوشاک برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه در در راستای طرح اتصال کسب وکار های کوچک ومتوسط به بزرگ و با هدف دسترسی به بازار فروش و تثبیت اشتغال تشکیل شده است.

وی با تأکید بر اهمیت ایجاد زنجیره‌های فروش برای محصولات تولیدی مشاغل خانگی، افزود: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان، گامی مؤثر در جهت بازاریابی و فروش محصولات این واحدها خواهد بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان تصریح کرد: در این نمایشگاه‌ها که با محوریت مهارت‌افزایی و توانمندسازی فعالان مشاغل خانگی و شرکت‌های تعاونی در حوزه پوشاک برگزار می‌شود، زمینه‌های لازم برای ارتباط مستقیم تولیدکنندگان خرد با بازارهای بزرگ‌تر و همچنین ایجاد پیوند پایدار میان این واحدها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان فراهم خواهد آمد.

ابراهیمی، بر لزوم هماهنگی بین‌بخشی میان دستگاه‌های اجرایی استان برای پشتیبانی از این طرح تأکید کرد و افزود: حمایت از مشاغل خرد و خانگی، یکی از اولویت‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و ما در استان کرمان مصمم به اجرای کامل این برنامه‌ها هستیم.

