۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۸

آغاز اردوی آماده سازی جودوکاران ایران برای دو رویداد مهم

ملی پوشان جوان و بزرگسالان جودو ایران اردوی آماده سازی خود برای حضور در دو رویداد مهم را زیر نظر رشاد ممدوف آغاز کردند. 

به گزارش خبرنگار مهر، تیم جودو جوانان ایران حضور در بازیهای المپیک جوانان سنگال را در پیش دارد و تیم ملی بزرگسالان نیز باید برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا آماده شود.

تیم های جوانان و بزرگسالان جودو ایران برای حضور در این دو رویداد مهم پیش آن در رقابت های بزرگسالان قهرمانی آسیا به میزبانی چین و مسابقات زیر ۲۳ سال آسیا به میزبانی لبنان شرکت خواهند کرد.

به همین خاطر اردوی آماده سازی تیم های جودو جوانان و بزرگسالان ایران برای حضور در این دو رویداد مهم از روز دوشنبه چهارم اسفند در ورزشگاه آزادی آغاز شده و تا روز ۲۵ اسفند ادامه خواهد داشت.

هدایت تیم ملی جودو ایران برعهده رشاد ممدوف است و ایوب رستمی و احسان بهرامیان به عنوان مربی و مهدی خوشی به عنوان سرپرست او را همراهی می‌کنند. ملی پوشان حاضر در اردوی آماده سازی عبارتند از:

امیرعباس چوپان (تهران)، علیرضا نیک‌سرشت، علی پرهیزگار، الیاس پرهیزگار، امیرحسین شهیدی، محمد پوریا بنائیان، حسین بخشی، محمدحسین یاقوتی، سبحان حکیمی، محمدمهدی پیرزه (خراسان رضوی)، حافظ ایزانلو، امیرحسین ولی‌زاده، یونس شعبانی (خراسان شمالی)، ابوالفضل محمودی (مرکزی)، ابوالفضل پرویزی، محمدمهدی علمی، نیما خدابنده (البرز)، امیرعباس موحد (لرستان)، رضا میش‌مست (بوشهر)، ابوالفضل بحرآبادی (مازندران)، محمدامین اشرفی و ابوالفضل محبی (قم).

کد خبر 6757775

    • IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      7 0
      پاسخ
      صبح تا شب اردو بزارین وقتی مدال نمیگیرین چه فایده حیفه بودجه که مدال تووش نیست

