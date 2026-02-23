۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۰۸

حفاری ۱۱۶ حلقه چاه نفت و گاز در ۱۱ ماه امسال

معاون مدیرعامل در عملیات حفاری شرکت ملی حفاری ایران از حفاری و تکمیل ۱۱۶ حلقه چاه نفت و گاز در ۱۱ ماه امسال خبر داد و اعلام کرد: این رقم نسبت به دوره مشابه پارسال ۲۳ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، مسعود افشار با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی همکاران عملیاتی در موقعیت‌های استقرار دستگاه‌های حفاری در استان‌های مختلف کشور بیان کرد: ایجاد شاخص برای تعیین و معرفی دستگاه حفاری نمونه و رقابت سالم میان کارکنان در افزایش راندمان و بهره‌وری دستگاه‌ها مؤثر است.

وی با بیان اینکه از مجموع چاه‌های تکمیل‌شده در این مدت، ۲۵ حلقه چاه توسعه‌ای - توصیفی و ۹۱ حلقه چاه تعمیری بوده که نقش بسزایی در حفظ، نگهداشت و افزایش تولید دارد، افزود: از این تعداد، ۹۵ حلقه چاه در گستره فعالیت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ۸ حلقه چاه در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، ۳ حلقه چاه در شرکت نفت فلات قاره ایران، ۴ حلقه چاه در شرکت مهندسی و توسعه نفت و ۶ حلقه چاه نیز در قالب پروژه تکمیل و تحویل شده است.

معاون مدیرعامل در عملیات حفاری شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به اینکه در ۱۱ ماه امسال، ۱۱۷ هزار و ۴۸۳ متر چاه حفاری شده است، گفت: این مقدار حفاری نسبت به پارسال ۱۲ درصد افزایش داشته است. هم‌اکنون ۲۰ دستگاه حفاری از مجموع ۶۴ دستگاه فعال شرکت در مناطق عملیاتی در حال جابه‌جایی هستند.

کد خبر 6757795
فاطمه صفری دهکردی

