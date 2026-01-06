  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲

تکمیل ۱۰۱ حلقه چاه‌ نفت و گاز در سال جاری

تکمیل ۱۰۱ حلقه چاه‌ نفت و گاز در سال جاری

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از تکمیل ۱۰۱ حلقه چاه نفت و گاز در سال جاری خبر داد و گفت: متراژ حفاری از ابتدای امسال تاکنون به ۱۰۳ هزار و ۴۵۶ متر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، مرتضی فولادی با اشاره به اینکه چاه تعمیری ۱۷۳ میدان نفتی مارون صدویکمین حلقه چاه بود که به‌وسیله دکل ۷۵ فتح ناوگان حفاری شرکت تکمیل نهایی شد، اظهار کرد: از چاه‌های حفرشده امسال ۸۲ حلقه در گستره عملیاتی پنج شرکت بهره‌برداری نفت و گاز تابع شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب تکمیل نهایی شده است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه از مجموع چاه‌های تکمیل‌شده (۱۰۱ حلقه چاه) ۲۲ حلقه توسعه‌ای - توصیفی و ۷۹ حلقه تعمیری بوده است، گفت: در این مدت ۶ حلقه چاه در حوزه شرکت نفت مناطق مرکزی، سه حلقه شرکت نفت فلات قاره، چهار حلقه شرکت مهندسی و توسعه نفت و ۶ حلقه در قالب پروژه تکمیل نهایی شد.

فولادی با بیان اینکه متراژ حفاری از ابتدای امسال تاکنون به ۱۰۳ هزار و ۴۵۶ متر رسیده است، بیان کرد: هم‌اکنون ۶۴ دستگاه حفاری ناوگان شرکت در مناطق خشکی و دریایی کشور در چرخه عملیات قرار دارد.

کد خبر 6715747
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها