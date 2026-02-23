به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری‌مکی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خوسف، بیان کرد: نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» یکی از مهم‌ترین ابتکارات فرهنگی کشور برای ترویج سبک زندگی اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت مطلوب این استان در فعالیت‌های دینی، گفت: میانگین مشارکت در آیین اعتکاف در کشور ۱۴ نفر به ازای هر هزار نفر است، در حالی که این رقم در خراسان جنوبی به ۳۹.۲۲ نفر می‌رسد که نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم منطقه با قرآن و معنویت است.

وی افزود: در این میان، شهرستان خوسف توانسته است بالاترین میزان مشارکت در اعتکاف و بیشترین استقبال از طرح «زندگی با آیه‌ها» را در سطح استان به خود اختصاص دهد.

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص گفتمان‌سازی قرآنی، اظهار کرد: هدف آن است که ۲۰۰ آیه از قرآن کریم به عنوان مسلمات فکری جامعه در ذهن و زبان مردم جاری شود.

وی تأکید کرد: اگرچه همه مردم حافظ کل قرآن نیستند، اما ترویج این آیات می‌تواند همچون ضرب‌المثل، پشتوانه‌ای مستحکم برای مقابله با جنگ شناختی دشمن باشد.

وی با اشاره به سابقه تاریخی و دینداری مردم شهرستان خوسف، بیان کرد: مردم این دیار همواره ایمان را در متن زندگی خود جاری ساخته‌اند و امروز با استقبال از طرح‌های قرآنی، الگویی برای سایر مناطق هستند.

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی با استناد به آیه شریفه «فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرات» بر ضرورت سرعت عمل در اقدامات فرهنگی تأکید و ابراز امیدواری کرد: با توجه به پیشتازی خراسان جنوبی در شاخص‌های قرآنی، این استان بتواند در پایان ماه مبارک رمضان به عنوان یکی از استان‌های برتر در اجرای نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» معرفی شود.