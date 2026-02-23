رسیدن به عزت در سایه بندگی خدا؛ پیام پنجمین روز طرح زندگی با آیه ها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم دولابی عصر دوشنبه در مراسم ترتیل‌خوانی قرآن کریم با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» گفت: راه رسیدن به عزت حقیقی در زندگی، بندگی و اعتماد به خدای متعال است.



وی افزود: آیه ۱۳۹ سوره نساء به انتقاد از کسانی می‌پردازد که برای کسب عزت، دست به دامن کفار و دشمنان مسلمانان می‌شوند و می‌فرماید عزت در انحصار خداوند است و هر کس می‌خواهد عزیز شود، باید در سایه بندگی خداوند قرار گیرد.



حاج ابوالقاسم ادامه داد: این موضوع در زیارت امیرالمومنین علیه‌السلام نیز آمده و انسان با پناه بردن به خداوند و اعتصام بالله به عزت دست می‌یابد.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به فرمایشات امیرالمومنین علیه‌السلام گفت: خدای متعال متکفل است که هر کسی از او یاری طلبد، یاری شود و هر که عزت بطلبد، خداوند به او عزت عنایت می‌کند.



وی تأکید کرد: تلاش برای عزت از طریق وابستگی به بیگانگان و دشمنان، مسیر نادرستی است و تنها بندگی خداوند، راه رسیدن به عزت واقعی است.



دولابی همچنین به نقش جهاد در تحقق عزت مسلمانان اشاره کرد و گفت: جهاد و مقاومت، وسیله‌ای برای ارتقای عزت اسلام و مسلمانان است و نمونه آن، صلابت ایران اسلامی در طول ۴۷ سال گذشته است که بدون روحیه جهادی و ایستادگی در برابر تهدیدها، عزت امروز کشور حاصل نمی‌شد.



وی در ادامه به برخی اسوه‌های عزت و اقتدار اشاره کرد و گفت: امام راحل رضوان الله علیه با مظهر شدن عزت نفس و اقتدار معنوی، روح عزت را در ملت زنده کرد و نظام جمهوری اسلامی را از ذلت وابستگی به بیگانگان خارج ساخت.



استاد حاج ابوالقاسم افزود: سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی نیز نمونه بارز عزت و اقتدار بود که با عمل به وظایف خود و توکل بر خداوند، مظهر عزت و اقتدار در سطح ملی و بین‌المللی شد.



استاد حوزه علمیه قم سپس به عملکرد شهید آیت‌الله رئیسی اشاره کرد و گفت: ایشان نیز با اعتماد به خداوند و انجام درست وظایف، عزت و احترام واقعی را برای خود و کشور به ارمغان آوردند و نمونه‌ای روشن از کسب عزت از طریق بندگی و رعایت اصول الهی هستند.



حاج ابوالقاسم گفت: عزت حقیقی در سایه اعتماد به خداوند، رعایت اصول دینی و اتکا به توانایی‌های داخلی حاصل می‌شود و نباید مسیر عزت را با تقلید از بیگانگان یا دل‌بستن به دشمنان اشتباه پیمود.