تعزیر ۳۴ میلیاردی قاچاقچی سیگار در شهرری

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی در جمع خبرنگاران از صدور حکم تعزیر ۳۴ میلیارد ریالی برای قاچاقچی سیگار در شهرری خبر داد.

جودکی در این‌باره اظهار داشت: شعبه ششم تعزیرات حکومتی شهرری به پرونده قاچاق انواع سیگار به ارزش ۳۴ میلیارد و ۶۵۵ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: این شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متخلف، اتهام انتسابی را محرز دانست و حکم به ضبط کالا صادر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران تصریح کرد: متخلف علاوه بر ضبط محموله مکشوفه، به پرداخت ۳۴ میلیارد و ۶۵۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی کالای کشف‌شده محکوم شد.

جودکی همچنین بیان کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پایگاه جنوب در بازرسی از یک منزل، این محموله قاچاق را کشف و پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرری ارسال کردند.