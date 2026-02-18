قاچاقچی ۸ هزار لیتر بنزین در جنوب تهران جریمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از صدور حکم چهار میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریالی برای متصدی نگهداری بنزین قاچاق در شهرری خبر داد.

جودکی در ادامه گفت: شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات ری، پرونده هشت هزار لیتر بنزین قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۳۱۲ میلیون ریال را بررسی کرد.

وی افزود: پس از بررسی پرونده و عدم ارائه مدارک معتبر و استعلام از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، تخلف قاچاق محرز شد و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متخلف به پرداخت دو برابر ارزش کالا معادل چهار میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در پایان تصریح کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از یک کارگاه، بنزین قاچاق را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.