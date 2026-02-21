به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از صدور احکام محکومیت برای دو متخلف در پرونده‌های قاچاق حوله و دستمال کاغذی در ری و قاچاق دام زنده در ورامین خبر داد.

جودکی در ادامه اظهار داشت: شعبه هشتم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات ری به پرونده قاچاق ۲ هزار و ۲۱۰ عدد انواع حوله و دستمال کاغذی به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: پس از بررسی مستندات موجود، تخلف انتسابی محرز شناخته شد و علاوه بر ضبط کالا، متخلف به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم شد.

جودکی ادامه داد: شعبه همچنین بابت خودرو حامل کالای قاچاق، مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال به جریمه اضافه کرد که در مجموع، متخلف به پرداخت ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال محکوم شد. وی منشأ تشکیل این پرونده را گزارش پلیس امنیت اقتصادی درباره کشف کالای قاچاق از یک دستگاه خودرو اعلام کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در ادامه از صدور حکم در پرونده قاچاق دام زنده در ورامین خبر داد و گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات ورامین به پرونده نگهداری ۱۷ رأس گوسفند خارج از ضوابط تعیین‌شده دولت به ارزش ۲ میلیارد و ۲۴۲ میلیون ریال رسیدگی کرد.

به گفته وی، با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، تخلف محرز و متهم به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۴۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

جودکی تصریح کرد: شعبه رسیدگی‌کننده همچنین بابت بهای مال از دست رفته و خودرو توقیفی، هر یک به میزان ۲ میلیارد و ۲۴۲ میلیون ریال به مبلغ جریمه افزود که در نهایت، متخلف به پرداخت ۶ میلیارد و ۷۲۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی خاطرنشان کرد: این پرونده نیز در پی گزارش مأموران انتظامی شرق استان تهران درباره کشف دام قاچاق از یک خودرو برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.