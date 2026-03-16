کشف ۴۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در کبودرآهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی به طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و ادامه داد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران پاسگاه انتظامی کوهین شهرستان کبودراهنگ حین کنترل خودروهای عبوری به پنج دستگاه خودروی سواری شامل دو دستگاه پژو ۴۰۵، یک پژو پارس، یک سمند و یک ساینا مشکوک شدند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروها در مجموع ۲ هزار و ۱۳۶ باکس شامل ۴۲۷ هزار و ۲۰۰ نخ سیگار خارجی کشف شد که فاقد هرگونه مجوز قانونی و مدارک گمرکی بودند.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه در این رابطه پنج متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی معرفی شدند، بیان کرد: براساس نظر کارشناسان، ارزش محموله مکشوفه حدود ۸۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی ضمن تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا و حفظ سلامت اقتصادی کشور گفت: پلیس استان همدان با هوشیاری کامل، با هرگونه اقدام سودجویانه در حوزه قاچاق برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

سردار نجفی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند تا مأموران بلافاصله نسبت به بررسی و اقدام لازم اقدام کنند.