به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری شب دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات روکش آسفالت در بخش جنوب به شمال کمربندی یزد، حدفاصل بعد از پل تقوی، با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل عبور و مرور به پایان رسید.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد، گفت: این پروژه که با تلاش شبانه‌روزی همکارانم اجرا شد، شامل ۷۵۰ متر روکش آسفالت در هر دو لاین شمال به جنوب و جنوب به شمال به همراه دو تیپر ورودی و خروجی است.

وی با اشاره به موقعیت استراتژیک این محور که یکی از پرترددترین محورهای استان محسوب می‌شود، افزود: بهسازی این مقطع از کمربندی، نقشی کلیدی در کاهش استهلاک خودروها و افزایش چشمگیر ضریب ایمنی رانندگان خواهد داشت.

رستگاری بیان کرد: این عملیات در راستای اجرای مستمر طرح‌های نگهداری و پاسخگویی به نیازهای ترافیکی شهر یزد به انجام رسید.