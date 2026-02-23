  1. استانها
  2. یزد
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۲

در تصادف پل تقوی یزد ۳ نفر فوت شدند

در تصادف پل تقوی یزد ۳ نفر فوت شدند

یزد - رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد گفت: بر اثر تصادف چهار خودرو در پل تقوی یزد ۳ نفر جان باختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پاک‌سرشت، اظهار کرد: صبح دوشنبه در برخورد یک دستگاه تریلی، یک دستگاه اتوبوس و دو خودروی سواری پراید و تیبا در محدوده بعد از پل تقوی یزد رخ داد که در پی آن آتش‌سوزی ایجاد شد.

وی افزود: در این سانحه ۳ نفر از سرنشینان خودروهای سواری جان خود را از دست دادند؛ این افراد در داخل دو خودروی سواری محبوس شده بودند و بر اثر حریق ناشی از تصادف، دچار سوختگی شدید شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد بیان کرد: افراد فوت‌شده پس از عملیات رهاسازی از داخل خودروها، تحویل عوامل مربوطه شدند و عملیات اطفای حریق نیز توسط نیروهای آتش‌نشانی یزد به طور کامل به پایان رسید.

    زهرا IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
وای چه بد
      وای چه بد

