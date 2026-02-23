به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید ساکی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع یک تصادف مرگبار زنجیره‌ای در محور مهریز به میبد اظهار کرد: این حادثه منجر به جان باختن سه نفر و آتش‌سوزی دو دستگاه خودروی سواری شد.

وی ادامه داد: این حادثه دلخراش در محدوده پل تقوی و در پی برخورد چهار دستگاه خودرو شامل یک دستگاه اتوبوس، یک کشنده داف، یک سواری تیبا و یک سواری پراید رخ داده است.

جانشین پلیس راه استان یزد با اشاره به بررسی‌های کارشناسی پلیس راه، علت اصلی این حادثه را عدم توجه به جلو از سوی راننده اتوبوس عنوان کرد.

ساکی افزود: متأسفانه در پی شدت این برخورد، دو دستگاه خودروی سواری دچار آتش‌سوزی شدند که سه نفر از سرنشینان در میان شعله‌های آتش جان باختند.

وی با تسلیت این ضایعه، بار دیگر بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به‌ویژه توجه کافی به جلو، رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی تأکید کرد و از رانندگان خواست با رعایت این اصول، از تکرار چنین حوادث جبران‌ناپذیری جلوگیری کنند.