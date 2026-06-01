رستگاری: ۸۰ درصد نقاط بحرانی محور مهریز–خاتم بهسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستگاری در حاشیه بازدید میدانی از طرح بهسازی محور مهریز به خاتم با اشاره به پیگیریهای مستمر ۱۸ ماهه برای ساماندهی این مسیر افزود: در گذشته بخشهای وسیعی از این جاده، به ویژه در محدوده دو شهرستان خاتم و مروست، از نظر وضعیت روسازی با مشکلات جدی و تخریبهای گسترده مواجه بود که نارضایتیهای مردمی را به دنبال داشت؛ اما با تلاشهای صورت گرفته، هماکنون ۸۰ درصد از محدودههای دارای اولویت که منشأ نارضایتی بود، اصلاح و بهسازی شده است.
وی در خصوص حجم عملیات اجرایی این طرح تصریح کرد: در حال حاضر پنج اکیپ اجرایی در قالب چهار قرارداد پیمانکاری با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان در این محور در حال فعالیت شبانهروزی هستند تا سرعت و کیفیت کار حفظ شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان با تأکید بر شرایط دشوار اجرایی این طرح گفت: طراحی نسخه روسازی برای مسیری با این وسعت که هم پاسخگوی نیازهای ایمنی برای ۵ سال آینده باشد و هم با وجود محدودیتهای شدید اعتباری، رضایت عمومی را تأمین کند، کار بسیار پیچیدهای بود که خوشبختانه با همت کارشناسان این اداره کل به سرانجام رسید.
رستگاری تأکید کرد که برنامهریزیها بهگونهای انجام شده است که طی ماههای آینده و نهایتاً تا پایان شهریورماه، هیچ نقطه دارای نارضایتی عمومی در این محور باقی نماند.
وی اظهار داشت: این طرح پس از تکمیل، بستری ایمن و باکیفیت را برای تردد مردم سه حوزه مهریز، مروست و خاتم فراهم خواهد کرد و ارزیابیهای فنی نشان میدهد که حداقل تا ۵ سال آینده، این مسیر نیازی به تعمیرات اساسی نخواهد داشت و تردد در آن با استانداردهای قابلقبول انجام خواهد شد.
