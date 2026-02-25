به گزارش خبرگزاری مهر، یارالله کاکولوند در سخنانی، اظهار داشت: با تلاش و پیگیری مستمر اعضای شورای حل اختلاف کوهنانی لرستان، اعلام بطلان معامله‌ای به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و حصول صلح و سازش در ۱۳ فقره پرونده قضایی انجام شد و در نتیجه، این پرونده‌ها مختومه شدند.

وی گفت: پرونده‌های مختومه شده شامل دعاوی مختلف از جمله اعلام بطلان معامله یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌تومانی، مطالبه وجه، ضرب‌وجرح عمدی، توهین به اشخاص، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادف (چند مورد)، افترا و ارعاب، کلاهبرداری، رفع تصرف عدوانی بودند.

رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان، گفت: این موفقیت در سایه همکاری و تلاش کارکنان مجتمع قضایی شعبه «کوهنانی» و باهدف گسترش فرهنگ صلح و سازش، رضایت‌مندی مراجعان و در راستای تحقق عدالت اجتماعی صورت‌گرفته است.

کاکولوند، افزود: این اقدام ارزشمند به احترام ماه مبارک رمضان و با نیت رضای خداوند متعال انجام شد و بار دیگر نقش مؤثر شوراهای حل اختلاف در ترویج صلح، آرامش و همدلی اجتماعی را به نمایش گذاشت.