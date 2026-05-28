ثبت ۹۷ مصالحه در سه روز توسط شورای حل اختلاف شهریار

هاشم امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از مختومه شدن ۹۷ فقره پرونده در مجتمع شورای حل اختلاف «شهید مرتضی ابراهیمی» شهریار طی سه روز خبر داد.

امامی در ادامه، با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه بر ترویج فرهنگ صلح و سازش، اظهار کرد: این مجتمع طی روزهای دوم تا پنجم خردادماه سال جاری و در قالب پویش‌های فرهنگی نظیر «به عشق امام رضا(ع) می‌بخشم»، موفق به حل و فصل ۹۷ فقره پرونده با رویکرد مصالحه شد.

وی افزود: پرونده‌های مختومه شده در حوزه‌های مختلف حقوقی، کیفری، خانواده، طلاق، استرداد جهیزیه و مطالبه مهریه مورد رسیدگی قرار گرفته و به صدور گزارش اصلاحی انجامیده است.

رئیس دادگستری شهریار با اشاره به برخی پرونده‌های شاخص، تصریح کرد: در این میان، پرونده استرداد جهیزیه به ارزش ۱۵ میلیارد ریال و همچنین پرونده‌های مطالبه مهریه با مبالغ ۲۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال، ۱۹ میلیارد ریال و بیش از سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان با صلح و سازش خاتمه یافت،افزون بر این، پرونده‌هایی با موضوع مهریه ۵۱۴ و ۱۱۴ سکه بهار آزادی نیز با توافق طرفین بسته شد.

امامی در پایان ضمن قدردانی از اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف این مجتمع، بر نقش مؤثر توسعه فرهنگ صلح و گذشت در کاهش اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم و تحکیم روابط اجتماعی تأکید کرد.