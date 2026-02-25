به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در نشست هماهنگی طرح‌های ترافیکی نوروز ۱۴۰۵ با تشریح رویکردهای اجرایی این طرح، سه هدف اصلی را برای اجرای موفق آن برشمرد.

اقدامات ایجابی، سلبی و خدماتی؛ سه ضلع طرح نوروزی

وی هدف نخست را «اقدامات ایجابی» دانست و گفت: همه دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان با همراهی رسانه ملی باید در حوزه آموزش و اطلاع‌رسانی نقش فعال‌تری ایفا کنند تا فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی به شکل مؤثر محقق شود.

سردار حسینی هدف دوم را «اقدامات سلبی» عنوان کرد و افزود: برخورد قاطع و بدون اغماض با تخلفات رانندگی به‌ویژه تخلفات حادثه‌ساز، خط قرمز پلیس در ایام نوروز است. این مأموریت به‌طور ذاتی بر عهده پلیس است، اما همکاری شهرداری‌ها به‌ویژه در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها ضروری خواهد بود.

به گفته وی، ضلع سوم طرح نوروزی «ارائه خدمات شایسته به مردم» است که مسئولیتی مشترک میان تمامی دستگاه‌های حاضر در این طرح محسوب می‌شود.

تحلیل پنج‌ساله تصادفات نوروزی در دستور کار

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به تفاوت شرایط نوروز امسال نسبت به پنج سال گذشته، خواستار ارائه تحلیل دقیق آماری از وضعیت تصادفات نوروزی در بازه زمانی پنج‌ساله شد و تأکید کرد: دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان راهداری، امداد خودروها و سایر نهادها باید ظرف حداکثر ۷۲ ساعت آینده تحلیل جامع نقاط ضعف را ارائه دهند تا پیش از آغاز رسمی طرح، تصمیمات اصلاحی اتخاذ شود.

نگرانی جدی از جاده‌های دوطرفه فاقد جداکننده

سردارحسینی مهم‌ترین دغدغه پلیس را جاده‌های دوطرفه بدون جداکننده فیزیکی عنوان کرد و گفت: بیش از ۹۵ درصد تصادفات مهم نوروز سال گذشته و حتی در یک دهه اخیر، ناشی از برخوردهای رخ‌به‌رخ بوده که ریشه در نبود جداسازی مسیرهای رفت و برگشت دارد.

وی با اشاره به آمار نوروز گذشته افزود: استان‌های سیستان و بلوچستان، اردبیل، خراسان رضوی، اصفهان، قم و یزد از جمله استان‌هایی بودند که بیشترین تصادفات مهم را ثبت کردند.

افزایش یک‌سوم جرایم از ۲۰ اسفند

رئیس پلیس راهور فراجا یادآور شد: مطابق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، از ۲۰ اسفند تا پایان تعطیلات نوروزی، جرایم رانندگی با افزایش یک‌سوم محاسبه می‌شود و از شهروندان خواست با رعایت قوانین، از تحمیل هزینه‌های اضافی و بروز حوادث جلوگیری کنند.

نظارت سخت‌گیرانه بر ناوگان عمومی و اردوهای دانش‌آموزی

حسینی با تأکید بر حساسیت ویژه نسبت به ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: هیچ اتوبوسی که در سامانه‌های نظارتی دارای نقص فنی اساسی باشد، نباید صورت‌وضعیت دریافت کند. این موضوع به‌ویژه در اردوهای دانش‌آموزی و جابه‌جایی گروهی باید با دقت کامل کنترل شود.

وی خواستار بازدید میدانی از پایانه‌های مهم کشور و توجیه مدیران فنی شرکت‌های حمل‌ونقل شد و افزود: بی‌توجهی برخی مدیران فنی در سنوات گذشته از عوامل مؤثر در بروز حوادث بوده است.

راه‌اندازی پیامک آنی تخلفات و توسعه QR کد خدمات اضطراری

رئیس پلیس راهور فراجا از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی پیامک آنی تخلفات مربوط به سرعت لحظه‌ای، سرعت متوسط و فاصله طولی خبر داد و تأکید کرد: مردم باید احساس کنند نظارت در تمام ساعات شبانه‌روز برقرار است.

وی همچنین اجرای سامانه QR کد برای دسترسی سریع مسافران به خدمات پلیس، اورژانس و هلال‌احمر را اقدامی مؤثر دانست و خواستار عملیاتی شدن سریع آن پیش از آغاز طرح نوروزی شد.

تجمیع تیم‌های امدادی در ۱۰ کریدور اصلی کشور

سردار حسینی پیشنهاد کرد در ۱۰ کریدور اصلی کشور، تیم‌های امدادی و خدماتی به‌صورت متمرکز مستقر شوند تا پاسخگویی در مسیرهای پرتردد افزایش یابد. وی همچنین بر استمرار فعالیت ایستگاه‌های سلامت، برخورد با امدادگران غیرمجاز و نظارت بر تردد تانکرهای حمل سوخت تأکید کرد.

نقش تعیین‌کننده پیش‌بینی‌های هواشناسی در مدیریت سفر

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به تأثیر مستقیم تغییرات جوی بر الگوی سفرها، خواستار ارائه پیش‌بینی‌های مستمر هواشناسی و برگزاری جلسات روزانه هماهنگی میان دستگاه‌ها شد تا مدیریت ترددهای جاده‌ای و شهری با دقت بیشتری انجام گیرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق تمهیدات پیش‌بینی‌شده، نوروز ۱۴۰۵ با کاهش محسوس تصادفات و حوادث جاده‌ای همراه باشد و مردم کشور ایامی ایمن و کم‌حادثه را تجربه کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر تشدید نظارت‌های ترافیکی در ایام نوروز اعلام کرد: سرعت لحظه‌ای و سرعت میانگین خودروها به‌صورت مستمر از طریق سامانه‌های هوشمند کنترل می‌شود.

وی افزود: رانندگانی که مرتکب تخلف سرعت‌های خطرناک و حادثه‌ساز شوند، علاوه بر اعمال قانون، خودروی آنان به مدت سه روز توقیف خواهد شد.

همچنین سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا در جمع خبرنگاران و در حاشیه نشست هماهنگی طرح‌های نوروزی، به تشریح اقدامات پیشگیرانه پلیس راهور پرداخت و گفت: انتظار داریم اصلاح نقاط حادثه‌خیز و ارتقای ایمنی ناوگان شخصی ظرف دو سال به شکل شتاب‌دهنده انجام شود و این موضوع جزو اولویت‌های عملیاتی پلیس است.

وی با اشاره به تغییرات الگوی سفر نسبت به سال گذشته افزود: افزایش خطرات ناشی از استفاده از لاستیک‌های مستعمل و فرسوده خودروها، به ویژه در ناوگان مسافربری و موتورسیکلت‌ها، از مهم‌ترین دغدغه‌های ایمنی است. به گفته حسینی، در ناوگان شخصی حدود ۴۷ درصد وسایل نقلیه دارای فرسودگی هستند و در گروه‌های مختلف از جمله موتورسیکلت و اتوبوس شهری، سطح فرسودگی بالاتر است.

رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد: تامین لاستیک با کیفیت و قیمت مناسب برای مالکین خودرو و نظارت دقیق بر تجهیزات ایمنی وسایل نقلیه، از اقدامات ضروری پیش از نوروز است.

وی همچنین به اصلاح نقاط حادثه‌خیز در کشور اشاره کرد و گفت: تاکنون ۳۸۰۰ نقطه پرتصادف شناسایی شده و با حمایت دولت جدید، اقدامات اصلاحی در این مناطق در دستور کار قرار گرفته است تا ایمنی سفرهای نوروزی به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.