به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه‌های علمیه با تأسیس پژوهشکده فقه و نظامات اجتماعی به ریاست حضرت آیت‌الله علی‌اکبر رشاد موافقت کرد.

این پژوهشکده با هدف گسترش دانش فقه و علوم انسانی اسلامی، تربیت نیروی متخصص و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و حکمرانی نظام اسلامی با بهره‌گیری از فقه‌های مضاف و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در حوزه نظامات اجتماعی تشکیل شده است.

پژوهشکده در سه گروه تخصصی«مبانی و منطق فقه نظام‌ساز»، «فقه تمدن، پیشرفت و منابع حیاتی» و «فقه نظامات و مناسبات اجتماعی» فعالیت می کند.

مأموریت این پژوهشکده شامل پژوهش‌های کاربردی متناسب با نیاز نظام اسلامی، تولید ادبیات علمی، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های پژوهشی و حمایت از پژوهشگران حوزه فقه و نظامات اجتماعی است.

تأسیس این پژوهشکده، گامی مهم در توسعه ظرفیت‌های علمی حوزه‌های علمیه و ارتقای جایگاه فقه در پاسخ به چالش‌ها و نیازهای اجتماعی و نظامات تمدن نوین اسلامی محسوب می‌شود.