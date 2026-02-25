به گزارش خبرگزاری مهر،سرگرد محمد امین سالاری جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان حاجی آباد اظهار کرد: این رزمایش با هدف افزایش خدمت‌رسانی عمومی، تقویت سرمایه اجتماعی، ایجاد امید و اعتماد بین مردم و تمرکز بر نزدیک‌تر شدن خدمات به سطح محلات در حال برگزاری است.

سرگرد محمدامین سالاری افزود: اجرای این طرح از روستای سیرمند با برگزاری محفل اُنس با قرآن، سفره افطاری ساده و میز خدمت با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در مسجد این روستا آغاز شد و در روزهای آینده نیز در دیگر مناطق شهرستان ادامه دارد.

وی گفت: برای برطرف شدن مشکلات مطرح شده نیز چاره اندیشی شد و رزمایش جهاد خدمت با مردم تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.