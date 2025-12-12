به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ایوب جهانگیری در خطبه نخست با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین (ع) که «التَّقوی رَئیسُ الأخلاق»، تقوا را محور اصلی تمام فضیلت‌های انسانی دانست و اظهار داشت: پرهیزکاری ریشه همه خصلت‌های نیک است و جامعه‌ای که از تقوا برخوردار باشد، در برابر آسیب‌ها و لغزش‌ها مصون می‌ماند.

وی در ادامه، به مناسبت روز جهانی کودک و تلویزیون، نقش رسانه‌های تصویری در تربیت نسل جدید را بسیار تعیین‌کننده عنوان کرد و گفت: تلویزیون و رسانه‌ها تأثیر مستقیم بر شکل‌گیری شخصیت کودکان دارند و والدین باید با دقت بیشتری محتوای مصرفی فرزندان را کنترل کنند.

او افزود: بسیاری از محتواهای تصویری به‌صورت روان‌شناسی‌شده طراحی شده‌اند و بی‌توجهی والدین می‌تواند زمینه‌ساز ترس، اضطراب، پرخاشگری و آسیب‌های رفتاری در کودکان شود. محتوای نامناسب نه‌تنها روح کودک را دچار آسیب می‌کند، بلکه والدین نیز در آینده تبعات آن را تجربه خواهند کرد.

گرامیداشت مناسبت‌های هفته و نقش شهید مفتح در پیوند حوزه و دانشگاه

خطیب جمعه حاجی‌آباد در خطبه دوم به مناسبت‌های هفته اشاره کرد و روز پژوهش، روز حمل‌ونقل و روز وحدت حوزه و دانشگاه را گرامی داشت.

وی همچنین با تجلیل از شهید آیت‌الله دکتر مفتح، او را نماد پیوند عمیق میان حوزه و دانشگاه دانست.

تحلیل رزمایش «سهند ۲۰۲۵» و ارتقای جایگاه امنیتی ایران

حجت‌الاسلام جهانگیری در ادامه سخنان خود به رزمایش «سهند ۲۰۲۵» اشاره کرد و گفت: حضور یگان‌های ضدتروریسم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نشان داد که همکاری‌ها فراتر از جنبه‌های سیاسی و اقتصادی بوده و حوزه امنیتی را نیز شامل می‌شود.

وی میزبانی ایران برای دومین بار پس از چین را نشانه‌ای از ارتقای جایگاه امنیتی کشور دانست و افزود: این رزمایش پیام اقتصادی نیز دارد؛ چراکه امنیت، پیش‌شرط توسعه مسیرهای ترانزیتی به‌ویژه کریدور شمال–جنوب است.

پیام رزمایش دریایی سپاه و تأکید بر غیرت ملی

امام جمعه موقت حاجی‌آباد با اشاره به رزمایش نیروی دریایی سپاه در جزایر نازعات، آن را پاسخی عملی به ادعاهای اخیر برخی دولت‌های منطقه توصیف کرد و تصریح کرد: ملت ایران ملتی است که جان می‌دهد اما از خاک خود ذره‌ای عقب‌نشینی نمی‌کند. نیروهای مسلح ما وارثان غیرت حاج قاسم‌اند.

وی شلیک گسترده موشک‌های بالستیک و کروز در این رزمایش را «کم‌نظیر و حامل پیام روشن برای دشمنان» دانست.

تأکید رهبر انقلاب بر جنگ رسانه‌ای و ضرورت آرایش تبلیغاتی

حجت‌الاسلام جهانگیری با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب گفت: رهبر انقلاب به‌صراحت اعلام کردند که نگرانی از جنگ نظامی ندارند؛ تهدید اصلی امروز جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمن است.

وی افزود: دشمن در پی تسلط بر دل‌ها و ذهن‌ها و تغییر هویت فرهنگی مردم است. وظیفه ما این است که در میدان تبلیغات با آرایش جنگی و با نظم و برنامه وارد شویم.

خطیب جمعه موقت تأکید کرد: نباید صرفاً در موضع دفاعی بود و لازم است با شناخت نقاط ضعف دشمن، در میدان رسانه‌ای فعال و هوشمندانه عمل کرد.

نمونه‌ای از عملیات رسانه‌ای دشمن؛ موضوع قیمت بنزین

جهانگیری یکی از مصادیق عملیات رسانه‌ای دشمن را «بزرگ‌نمایی احتمال افزایش قیمت بنزین» عنوان کرد و گفت: دشمن می‌کوشد مسائل ساده را به بحران ذهنی تبدیل کند، در حالی که این موضوع در راستای منافع ملی و به نفع مردم است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در این خصوص افزود: اگر طرحی منافعی داشته باشد، نتیجه آن به سفره مردم بازمی‌گردد. باید روشنگری کرد و اجازه نداد دشمن با تحریف واقعیت‌ها افکار عمومی را مدیریت کند.