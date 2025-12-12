  1. استانها
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

خطیب جمعه حاجی‌آباد: جنگ اصلی امروز، جنگ رسانه‌ای است

حاجی آباد- امام جمعه موقت حاجی آباد مهم‌ترین تهدید امروز را «جنگ رسانه‌ای دشمن» دانست و بر ضرورت آرایش جنگی در عرصه تبلیغات و روشنگری برای خنثی‌سازی عملیات روانی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ایوب جهانگیری در خطبه نخست با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین (ع) که «التَّقوی رَئیسُ الأخلاق»، تقوا را محور اصلی تمام فضیلت‌های انسانی دانست و اظهار داشت: پرهیزکاری ریشه همه خصلت‌های نیک است و جامعه‌ای که از تقوا برخوردار باشد، در برابر آسیب‌ها و لغزش‌ها مصون می‌ماند.

وی در ادامه، به مناسبت روز جهانی کودک و تلویزیون، نقش رسانه‌های تصویری در تربیت نسل جدید را بسیار تعیین‌کننده عنوان کرد و گفت: تلویزیون و رسانه‌ها تأثیر مستقیم بر شکل‌گیری شخصیت کودکان دارند و والدین باید با دقت بیشتری محتوای مصرفی فرزندان را کنترل کنند.

او افزود: بسیاری از محتواهای تصویری به‌صورت روان‌شناسی‌شده طراحی شده‌اند و بی‌توجهی والدین می‌تواند زمینه‌ساز ترس، اضطراب، پرخاشگری و آسیب‌های رفتاری در کودکان شود. محتوای نامناسب نه‌تنها روح کودک را دچار آسیب می‌کند، بلکه والدین نیز در آینده تبعات آن را تجربه خواهند کرد.

گرامیداشت مناسبت‌های هفته و نقش شهید مفتح در پیوند حوزه و دانشگاه

خطیب جمعه حاجی‌آباد در خطبه دوم به مناسبت‌های هفته اشاره کرد و روز پژوهش، روز حمل‌ونقل و روز وحدت حوزه و دانشگاه را گرامی داشت.

وی همچنین با تجلیل از شهید آیت‌الله دکتر مفتح، او را نماد پیوند عمیق میان حوزه و دانشگاه دانست.

تحلیل رزمایش «سهند ۲۰۲۵» و ارتقای جایگاه امنیتی ایران

حجت‌الاسلام جهانگیری در ادامه سخنان خود به رزمایش «سهند ۲۰۲۵» اشاره کرد و گفت: حضور یگان‌های ضدتروریسم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نشان داد که همکاری‌ها فراتر از جنبه‌های سیاسی و اقتصادی بوده و حوزه امنیتی را نیز شامل می‌شود.

وی میزبانی ایران برای دومین بار پس از چین را نشانه‌ای از ارتقای جایگاه امنیتی کشور دانست و افزود: این رزمایش پیام اقتصادی نیز دارد؛ چراکه امنیت، پیش‌شرط توسعه مسیرهای ترانزیتی به‌ویژه کریدور شمال–جنوب است.

پیام رزمایش دریایی سپاه و تأکید بر غیرت ملی

امام جمعه موقت حاجی‌آباد با اشاره به رزمایش نیروی دریایی سپاه در جزایر نازعات، آن را پاسخی عملی به ادعاهای اخیر برخی دولت‌های منطقه توصیف کرد و تصریح کرد: ملت ایران ملتی است که جان می‌دهد اما از خاک خود ذره‌ای عقب‌نشینی نمی‌کند. نیروهای مسلح ما وارثان غیرت حاج قاسم‌اند.

وی شلیک گسترده موشک‌های بالستیک و کروز در این رزمایش را «کم‌نظیر و حامل پیام روشن برای دشمنان» دانست.

تأکید رهبر انقلاب بر جنگ رسانه‌ای و ضرورت آرایش تبلیغاتی

حجت‌الاسلام جهانگیری با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب گفت: رهبر انقلاب به‌صراحت اعلام کردند که نگرانی از جنگ نظامی ندارند؛ تهدید اصلی امروز جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمن است.

وی افزود: دشمن در پی تسلط بر دل‌ها و ذهن‌ها و تغییر هویت فرهنگی مردم است. وظیفه ما این است که در میدان تبلیغات با آرایش جنگی و با نظم و برنامه وارد شویم.

خطیب جمعه موقت تأکید کرد: نباید صرفاً در موضع دفاعی بود و لازم است با شناخت نقاط ضعف دشمن، در میدان رسانه‌ای فعال و هوشمندانه عمل کرد.

نمونه‌ای از عملیات رسانه‌ای دشمن؛ موضوع قیمت بنزین

جهانگیری یکی از مصادیق عملیات رسانه‌ای دشمن را «بزرگ‌نمایی احتمال افزایش قیمت بنزین» عنوان کرد و گفت: دشمن می‌کوشد مسائل ساده را به بحران ذهنی تبدیل کند، در حالی که این موضوع در راستای منافع ملی و به نفع مردم است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در این خصوص افزود: اگر طرحی منافعی داشته باشد، نتیجه آن به سفره مردم بازمی‌گردد. باید روشنگری کرد و اجازه نداد دشمن با تحریف واقعیت‌ها افکار عمومی را مدیریت کند.

