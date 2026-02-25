به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری البرز، حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین موحدی در حاشیه این بازدید که امروز چهارشنبه انجام شد با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های ثابت در سفرهای استانی ریاست قوه قضاییه، بازدید از دادسراها است، گفت: این بازدیدها هم با هدف بررسی کیفیت انجام امور و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها ‌و تقدیر از زحمات طاقت فرسای کارکنان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه امروز بخش قابل توجهی از قضات کشور دارای مدارج عالی علمی هستند، افزود: الحمدالله اکثر قضات دارای مدرک فوق‌لیسانس و دکترا هستند و بسیاری از آنان سابقه تحصیل یا تدریس در دانشگاه را دارند.

دادستان کل کشور با تأکید بر لزوم تسریع همراه با دقت در رسیدگی‌ها تصریح کرد: رویکرد همکاران ما این است که ضمن سرعت‌بخشی به فرآیند رسیدگی، دقت لازم را داشته باشند تا حقی از کسی تضییع نشود؛ چرا که مهم‌ترین اصل در دادسراها ، صیانت دقیق از حقوق مردم است.