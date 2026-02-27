به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه برازجان به تبیین پیوند عمیق ماه رمضان با حضرت ولی‌عصر(عج) پرداخت و اظهار کرد: رمضان «بهار قرآن» و امام زمان(عج) «بهار انسان‌ها» است و هر دو حقیقتی حیات‌بخش برای جامعه بشری هستند.

وی با استناد به روایات، تأکید کرد: همان‌گونه که بهار طبیعت را زنده می‌کند، رمضان دل‌ها را احیا می‌سازد و وجود امام عصر(عج) نیز مایه قوام عالم و قبولی اعمال است.

امام جمعه دشتستان افزود: نزول قرآن در ماه رمضان، انسان را به صراط مستقیم هدایت می‌کند و این هدایت در پرتو تمسک به امام تحقق می‌یابد.

وی ادامه داد: قبولی اعمال و استجابت دعا نیز در سایه ولایت معنا پیدا می‌کند و رمضان بهترین فرصت برای تعمیق ارتباط قلبی با امام زمان(عج) و دعا برای تعجیل در ظهور است.

مصلح به مناسبت‌های پیش‌رو اشاره کرد و با گرامیداشت سالروز ولادت امام حسن مجتبی(ع)، سیره کریمانه، عبادت و صلح عزتمندانه آن حضرت را الگویی برای حفظ وحدت و مصالح عالی اسلام دانست.

وی با یادآوری رحلت حضرت خدیجه(س)، ایمان، وفاداری و نقش بی‌بدیل ایشان در حمایت از پیامبر اسلام(ص) را نمونه‌ای ماندگار از ایثار در راه دین برشمرد.

حجت‌الاسلام مصلح با اشاره به روز امور تربیتی، بر اهمیت تربیت اسلامی، نقش خانواده و مدرسه در پرورش نسل مؤمن و تقدم خودسازی مربیان تأکید کرد.

وی همچنین روز احسان و نیکوکاری را فرصتی برای ترویج فرهنگ انفاق و دستگیری از نیازمندان دانست و هفته منابع طبیعی را یادآور مسئولیت همگانی در حفظ محیط زیست و ترویج درختکاری عنوان کرد.

امام جمعه دشتستان در بخش پایانی خطبه‌ها با تحلیل مسائل روز، هدف اصلی دشمن از تهدیدات و فضاسازی‌ها را فشار اقتصادی و تضعیف روحیه ملت ایران دانست و تصریح کرد: ملت ایران طی دهه‌های گذشته با وجود همه فشارها ایستادگی کرده است.

وی با یادآوری سخن شهید حاج قاسم سلیمانی مبنی بر اینکه فرصت‌های بزرگ در دل بحران‌ها نهفته است، تأکید کرد: امروز وظیفه ما «نترسیدن، نترساندن و تبدیل تهدیدها به فرصت» در مسیر پیشرفت و تحقق تمدن نوین اسلامی است.