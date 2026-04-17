زاهددوست: دست برتر ایران در عرصه نظامی بر منطقه و دشمن تثبیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در نماز جمعه خورموج اظهار کرد: توطئه کفّار علیه مسلمانان همیشگی و حمایت خداوند هم از آنها دائمی است. چنین نیست که همیشه دشمنان به اهداف خود برسند، خداوند با تدبیر خود، توطئه‌های آنان را خنثی می‌کند.

وی اضافه کرد: هرکس علیه جبهه حقّ حیله و توطئه کند، با خداوند طرف است. این یک سنت الهی است که وقتی گروه کافران با توطئه و مکر به دنبال خاموش کردن نور خدا باشند، خدا مکر آن‌ها را برملا می‌کند، توطئه آن‌ها را خنثی می‌کند و نقشه‌ی آن‌ها را نقش بر آب می‌کند.

امام جمعه دشتی با گرامیداشت روز ارتش جمهوری و تبریک ولادت حضرت معصومه و روز دختر بیان کرد: کشور ما مفتخر به حضور برادر و خواهر (رضا و معصومه) است و موجب برکات فراوان در ایران اسلامی هستند.

وی تاکید کرد: دختران ما همواره با الگوگیری از حضرت معصومه( س) نقش‌آفرین بودند. در جنگ رمضان هم حضور فعال و موثر آن‌ها در صحنه شاهد هستیم.

وی با گگرامیداشت سالروز تاسیس سپاه پاسداران افزود: سپاه نهادی مقدس است که با قدرت ایمان و ایثار، از متن توده‌های مردم برخاست، و پاسدار آرمان‌های والای اسلام و عزت و اقتدار میهن عزیزمان ایران است. و امروز خار چشم دشمنان است.

وی با بیان اینکه دشمن این جنگ را برای تضعیف ایران اسلامی راه انداخت اما خدا مکر آن‌ها را خنثی کرد افزود: با وجود خسارت‌های سنگین از دست دادن امام جامعه، رزمندگان و بعضی از فرماندهان گرانقدر، ولی در عمق وجود، احساس خوب و عزت ناشی از انتخاب جهاد بر جامعه حاکم است.

وی ادامه داد: هیچ سرشکستگی، یأس، ناامیدی یا پشیمانی از ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل وجود ندارد. چون اعتبار، کرامت، عزت و ابرقدرتی امت اسلام در حال به دست آمدن است.

زاهد دوست تصریح کرد: دشمن نه تنها به اهدافش نرسید بلکه ایران طوری عمل کرد از نظر حقوق بین‌الملل هم دنیا، آمریکا و اسرائیل را متجاوز و محکوم و ایران را صاحب حق دفاع از خود و دین دانست.

وی گفت: دشمن در همه عرصه‌ها از نظامی یا بین‌المللی تا اقتصادی و سیاسی، سرخورده و شکست خورده است و دچار اختلاف شدید داخلی شده است که بجز التماس و باج دادن برای خروج از مخمصه‌ی خود ساخته راه دیگری ندارد.

وی افزود: برعکس اعتماد و انسجام داخل ملت ایران بیش از هر زمان شده است. دست برتر نظامی نیروی مسلح ایران بر منطقه و دشمن تثبیت شده، سرمایه پایدار و همیشگی ناشی از عوارض تنگه هرمز که به مراتب بیشتر از عواید فروش نفت است به دست آمده است. و همه‌ی این‌ها نتیجه حماقت دشمن و مکر و نصرت الهی است. این نتیجه نصرت دین خداست.

وی ادامه داد: جنگ رمضان تجلی عینی وعده قرآنی و نصرت الهی و مکر خداوند است. دشمن آمریکایی به استیصال افتاده و در جنگ به اهدافش نرسید. در مذاکره با صَخره‌ سختی برخورد کرد و شکست خورد.

وی گفت: در طرح محاصره دریایی، هم شکست خورد. چندین کشتی ایرانی، چینی و روسیه با شجاعت و صلابت بدون هیچ مانع و حادثه‌ای.مسیر ممنوعه او را عبور کردند و اکثر کشورهای دوست او هم از او جدا شدند و امروز در انزوای کامل قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از رخدادهای مهم پیش‌روی کشور ماست که هم نشان‌دهنده مردم‌سالاری دینی است و هم می‌تواند عامل پیشرفت شهرها و روستاها باشد. اولاً از همه کاندیداهایی که آمادگی خود را برای خدمت اعلام کرده‌اند تشکر می‌کنم. ثانیاً امام‌جمعه به عنوان پدر معنوی شهرستان هیچ‌گونه جانبداری از هیچ‌کسی نخواهد داشت.