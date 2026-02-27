به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه‌صغری بزمانی صبح جمعه در کمیته تخصصی اشتغال و سرمایه گذاری شهر دلگان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۱۳ فرصت شغلی در این شهرستان ثبت شده که این میزان معادل ۱۱۴ درصد تعهد اشتغال دلگان است.

مسئول نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دلگان افزود: تعهد اشتغال شهرستان دلگان در سال جاری ۵۳۵ فرصت شغلی تعیین شده بود که با ثبت ۶۱۳ فرصت شغلی، این تعهد به‌طور کامل محقق و از برنامه پیش‌بینی‌شده عبور کرده است.

بزمانی با اشاره به وضعیت مشاغل خانگی در این شهرستان اظهار داشت: در این حوزه، ۲۰ طرح برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده که از این تعداد، ۱۸ طرح مستقل با اعتبار سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و ۲ طرح پشتیبان با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این طرح‌ها در حوزه سوزن‌دوزی و صنایع‌دستی متمرکز بوده و در کنار آن، طرح‌هایی نیز در رسته‌های دامداری و کشاورزی به مرحله اجرا یا معرفی به بانک رسیده است.

مسئول نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دلگان با تأکید بر ظرفیت‌های بومی منطقه گفت: دلگان از توانمندی بالایی در حوزه کشت و فرآوری گیاهان دارویی برخوردار است و محصولاتی مانند حنا و چای ترش می‌توانند نقش مهمی در توسعه اشتغال پایدار و مشاغل خرد و خانگی این شهرستان داشته باشند.

بزمانی خاطرنشان کرد: حمایت از طرح‌های متناسب با ظرفیت‌های محلی و هدایت متقاضیان به سمت مشاغل بومی، از اولویت‌های اصلی این مجموعه برای تقویت اشتغال و افزایش درآمد خانوارها در دلگان است.