به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی فردا شنبه مقابل ذوب اهن اصفهان به میدان می رود که این دیدار حکم بازی بزرگ را برای اوسمار ویه‌را پس از تحمل ۴ باخت از ۵ بازی اخیر و خروج احتمالی تیمش از بحران بزرگ دارد.

سرخپوشان پایتخت حالا زیر سایه سنگین‌ترین فشارهای فنی و روانی قرار دارند تا شاید همین نتایج ضعیف باعث شده تنش در رختکن بالا بگیرد.

در چنین شرایطی، اوسمار برای انتخاب ترکیب اصلی مقابل ذوب‌آهن با چالش‌های جدی هم روبروست. غیبت چند مهره کلیدی در خط دفاع و میانه میدان، دست او را بسته و معمای چینش هافبک‌ها و مدافعان به مهم‌ترین دغدغه کادر فنی تبدیل شده است؛ دغدغه‌ای که می‌تواند سرنوشت این بازی حساس در اصفهان را تحت تأثیر قرار دهد.

در خط دفاع محمدحسین کنعانی‌زادگان به دلیل مصدومیت و دانیال گرا به دلیل محرومیت ناشی از دریافت چهار کارت زرد نمی‌توانند تیم را همراهی کنند.از این رو احتمال دارد بار دیگر یعقوب براجعه در دفاع راست به میدان برود و مرتضی پورعلی‌گنجی در کنار حسین ابرقویی‌نژاد زوج خط میانی دفاع را تشکیل دهند. سهیل صحرایی نیز شرایط بازی دارد و می‌تواند یکی از گزینه‌های کادر فنی باشد.

اما گره اصلی در میانه میدان است. جایی که پرسپولیس بیشترین کمبود را احساس می‌کند. مارکو باکیچ به دلیل محرومیت در دسترس نیست و سروش رفیعی و امین کاظمیان نیز به دلیل تنبیه انضباطی با وجود بازگشت به آخرین تمرین گروهی سرخ ها هر چند با تیم راهی اصفهان شدند اما مشخص نیست از ابتدای بازی کنند یا نه. از سوی دیگر میلاد سرلک و اوستون ارونوف با آسیب‌دیدگی دست و پنجه نرم می‌کنند تا دست اوسمار برای انتخاب هافبک‌ها بیش از پیش بسته شود.

در این میان احتمال دارد سرلک با وجود شکستگی از ناحیه مچ دست و با محافظ ویژه به میدان برود و امید عالیشاه نیز بار دیگر در نقش هافبک به کار گرفته شود. همچنین باید دید محمد خدابنده‌لو پس از چند هفته نیمکت‌نشینی، فرصت بازگشت به قلب ترکیب را پیدا خواهد کرد یا اوسمار تصمیم دیگری برای پر کردن خلأهای خط میانی خواهد گرفت.

پرسپولیس در حالی راهی اصفهان می‌شود که بیش از هر زمان دیگری نیاز به بازگشت به مسیر پیروزی دارد. چرا که ادامه این روند می‌تواند بحران را عمیق‌تر کرده و فاصله این تیم با مدعیان را افزایش دهد. حال باید دید اوسمار چگونه از دل این محدودیت‌ها، ترکیبی کارآمد برای عبور از ذوب‌آهن خواهد ساخت و آیا رختکن پرتنش سرخ‌ها به آرامش خواهد رسید یا خیر.

دیدار تیم های پرسپولیس و ذوب آهن از ساعت ۱۹:۱۵ فردا شنبه از هفته بیست و سوم لیگ برتر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می شود.