به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس فتا آذربایجان‌شرقی روز جمعه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در هفته جاری تعداد زیادی از والدین دانش‌آموزان با مراجعه به این پلیس عنوان کرده‌اند که از سوی افراد ناشناس در برنامه شاد پیامی حاوی کد فعال‌سازی دریافت کرده‌اند. ارسال‌کنندگان این پیام‌ها با تهدید به کسر نمرات درسی دانش‌آموزان، از آنان خواسته‌اند کد مربوطه را در اختیارشان قرار دهند.

بررسی کارشناسان پلیس فتا نشان می‌دهد مجرمان سایبری با سوءاستفاده از نام مدیران و مسئولان آموزشی و از طریق جعل حساب‌های کاربری، برای دانش‌آموزان و والدین آن‌ها پیام ارسال کرده و درخواست کد فعال‌سازی می‌کنند؛ این در حالی است که هیچ‌یک از مدیران یا مسئولان آموزشی در برنامه شاد، کد تأیید یا فعال‌سازی از کاربران مطالبه نمی‌کنند.

پلیس فتا تأکید کرد: شهروندان از ارائه هرگونه کد فعال‌سازی یا کد تأیید به دیگران برای ورود به برنامه شاد و سایر اپلیکیشن‌ها به طور جدی خودداری کنند و تحت هیچ شرایطی این اطلاعات را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.

در این اطلاعیه همچنین بر ضرورت فعال‌سازی تأیید دومرحله‌ای در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای افزایش امنیت حساب‌های کاربری تأکید شده است.

شهروندان در صورت مواجهه با موارد مشکوک می‌توانند موضوع را از طریق شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش دهند.