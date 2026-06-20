به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس فتا استان آذربایجان‌شرقی روز شنبه با صدور هشدار فوری اعلام کرد: کلاهبرداران سایبری با شگرد جدیدی تحت عنوان «بروزرسانی دستگاه کارتخوان یا پوز فروشگاهی»، اقدام به خالی کردن حساب بانکی شهروندان می‌کنند.

در اطلاعیه پلیس فتا استان آذربایجان‌شرقی آمده است: در صورت دریافت تماس یا پیام با عنوان بروز رسانی دستگاه کارتخوان یا پوز فروشگاهی، هرگز کدهای دریافتی را برای تماس گیرنده اعلام یا ارسال نکنید.

تاکید می گردد هر کسی با هر عنوانی در خصوص دستگاه کارتخوان با شما تماس و سوالاتی را مطرح نمود به هیچ عنوان اعتماد نکرده و کدهای دریافتی را در اختیار دیگران قرار ندهید، قرائت یا ارسال کد برابر با سرقت موجودی حساب شما توسط افراد کلاهبردار است.

مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به صورت شبانه روزی در خدمت شهروندان عزیز می باشد.