به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نتایج یک نظرسنجی که امروز جمعه منتشر شد، نشان داد که برای اولین بار از زمانی که موسسه گالوپ شروع به پیگیری روند محبوبیت ملت فلسطین و رژیم صهیونیستی در آمریکا کرده، تعداد آمریکایی‌هایی که با فلسطینی‌ها ابراز هم دردی می‌کنند، از تعداد حامیان اسرائیل بیشتر شده است.

بنا بر اعلام موسسه گالوپ، این تغییر بعد از دو دهه برتری رژیم صهیونیستی در میان افکار عمومی آمریکایی‌ها ثبت شده است. طی دهه های اخیر، حمایت از رژیم صهیونیستی در میان افکار عمومی آمریکا در نتیجه فعالیت گسترده لابی های صهیونیستی و رسانه های وابسته به این رژیم همواره در سطح جهانی شاخص های بی سابقه ای را خلق می کرد.

این نظرسنجی فاش کرد که ۴۱ درصد از آمریکایی‌ها با فلسطینی‌ها ابراز همدردی کرده‌اند، در حالی که این میزان در مقایسه با رژیم صهیونیستی ۳۶ درصد است.

در حالی که اکثریت قابل توجهی از دموکرات‌های شرکت کننده در این نظرسنجی، همدردی بیشتری با فلسطینی‌ها نسبت به اسرائیلی‌ها ابراز کردند (۶۵ درصد در مقابل ۱۷درصد)، اما بخش قابل توجهی از تغییر به وجود آمده در بدنه رای‌دهندگان مستقل ایجاد شده که فلسطینی‌ها را با ۴۱ درصد در مقایسه با ۳۰ درصد شاخص مربوط به اسرائیل، بیشتر مورد حمایت قرار داده اند. سال گذشته این رقم ۴۲ درصد به ۳۴ درصد به نفع اسرائیل بود.

موسسه گالوپ فاش کرد که همدردی با اسرائیلی‌ها در میان جمهوری‌خواهان نیز، از سال ۲۰۲۴ به میزان ۱۰ امتیاز کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۰۴ رسیده است.