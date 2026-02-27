به گزارش خبرگزاری مهر، امروز جمعه هشتم اسفندماه یک فروند بارج و یدک‌کش که از مقصد بندرخمیر به سمت امارات در حال حرکت بود، در محدوده اسکله فجر و کمپ هامون دچار آبگرفتگی شد.

گفتنی است طبق اطلاعات بدست آمده بارج و یدک کش یادشده حامل بار زغال سنگ بوده و پس از بروز مشکل تصمیم گرفته ابتدا به سمت اسکله بهمن حرکت کند که به علت رعایت مسائل ایمنی به سمت اسکله فجر راهنمایی می شود.

هم اکنون بارج یادشده لیفت شده و با درخواست اضطرار از سوی آن، تیم غواصی و یدک کش به صورت استندبای در حال تعمیر و همچنین تخلیه آب هستند.

همچنین انتظار می رود با مد آب این بارج با کمک یدک کش به وضعیت استیبل بازگردد.