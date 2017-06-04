محموله موادغذایی و دارو مورد نیاز مردم جزیره خارگ ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پایانه های نفتی ایران، ولی محمد دهقان پور، مدیر امور بازرگانی شرکت پایانه های نفتی ایران گفت: در پی دستور مدیر ارشد پدافند غیرعامل، HSE و مدیریت بحران جزیره خارگ مبنی بر ارسال فوری و ضروری مواد غذایی و دارو مورد نیاز مردم این جزیره که به دلیل شرایط بد هوا و مواج بودن خلیج فارس، به مدت۱۰ روز در اسکله شهر بوشهر در حال انتظار قرار داشت، به وسیله یک فروند بارج متعلق به شرکت پایانه های نفتی ایران به سمت جزیره خارگ ارسال شد.

دهقان پور خاطرنشان کرد: یدک کش تکاور ۳ حامل بارج یاد شده در اسکله کالای پایانه نفتی خارگ پهلو می گیرد و هماهنگی های لازم با کسبه جزیره خارگ برای دریافت این محموله ها انجام شده است.

این مقام مسئول افزود: بهداشت و درمان صنعت نفت خارگ نیز امشب داروهای مورد نیاز داروخانه بیمارستان شهدای خلیج فارس خارگ را تحویل می گیرند.