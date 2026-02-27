به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و فجرسپاسی در چارچوب هفته بیست‌وسوم لیگ برتر، شامگاه جمعه ۸ اسفند برگزار شد که این مسابقه در پایان نیمه نخست با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

در جریان این دیدار، ابوالفضل جلالی بازیکن مصدوم استقلال به همراه علی تاجرنیا رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه و علی نظری جویباری عضو هیئت‌مدیره، از جایگاه ویژه (VIP) نظاره‌گر عملکرد شاگردان سهراب بختیاری‌زاده بودند.

سهراب بختیاری‌زاده سرمربی جدید استقلال در طول نیمه اول بارها با دستیار ترکیه‌ای خود به گفت‌وگو پرداخت و در برخی صحنه‌های داوری نیز نسبت به تصمیمات داور مسابقه اعتراض نشان داد.

پس از گل نخست استقلال توسط سعید سحرخیزان، پیروز قربانی سرمربی فجرسپاسی واکنش تندی از خود نشان داد و به شدت از شرایط پیش آمده ابراز ناراحتی کرد.

در یکی از مهم‌ترین صحنه‌های این نیمه، مهدی شریفی روی اشتباه رستم آشورماتوف مدافع ازبکستانی استقلال صاحب موقعیت تک‌به‌تک با آدان، دروازه‌بان اسپانیایی آبی‌ها شد اما ضربه او را سنگربان استقلال مهار کرد. پس از هدر رفتن این فرصت، پیروز قربانی با عصبانیت شدید بر سر مهاجم تیمش فریاد زد.

روزبه چشمی در پایان نیمه اول به سراغ آدان رفت و بابت اشتباهی که انجام داد و منجر به گل تساوی فجرسپاسی شد به اولین دلداری داد.