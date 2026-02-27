https://mehrnews.com/x3bv9T ۸ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۴۰ کد مطلب 6761602 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۸ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۴۰ دعوت امام جمعه اهل سنت ارومیه برای شرکت در طرح زندگی با آیهها ارومیه- امام جمعه اهل سنت ارومیه از عموم مردم برای شرکت در طرح زندگی با آیه به زبان کردی دعوت کرد. دریافت 46 MB کد مطلب 6761602 کپی شد مطالب مرتبط تخصصگرایی و بهروز بودن در ابزارها و رویکردها، بخشی از هویت مؤمن است تفسیر آیه ۱۷ سوره مبارکه انفال به زبان «آذری» تبیین آیه دهم زندگی با آیهها؛ مریم حاجی عبدالباقی دعای روز دهم ماه رمضان و اوقات شرعی تهران/صوت و شرح دعای روز برچسبها امام جمعه اهل سنت ارومیه مامد کلشی نژاد زندگی با آیه ها
نظر شما