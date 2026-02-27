به گزارش خبرنگار مهر، علی هاجری جمعه شب در حاشیه آیین اختتامیه جشنواره مردمی فیلم عمار خوزستان در سینما اکسین اهواز در جمع خبرنگاران بیان کرد: نشست خبری شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار خوزستان به دلیل هتک حرمت به ضریح سبزقبای دزفول در این مکان برگزار شد. پس از آن نیز به دلیل آتش سوزی هایی که در مساجد صورت گرفت، اکران های استان به مساجد برده شد.

دبیر اجرایی شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار خوزستان ادامه داد: بیش از ۱۰۰ اکران در مساجد سوخته و فعال شهرهای استان برگزار شد.

وی در خصوص هدف از اکران ها در مساجد، گفت: طبق فرمایش حضرت امام، مساجد سنگر هستند، لذا ما نباید مساجد را خالی کنیم. دشمن با هدف شوم خود روی مساجد کار کرد بنابراین ما برای اینکه نشان دهیم، پای کار مساجد هستیم، مساجد سنگر و کانون محله است، همچنین همه اتفاقات فرهنگی و هنری می تواند در مساجد شکل گیرد، اکران ها را به این مکان بردیم‌.

دبیر اجرایی شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار خوزستان با اشاره به اینکه جشنواره به ایستگاه پایانی خود رسیده است، بیان کرد: امشب در آئین اختتامیه، فیلم ساز برتر، اکران کننده برتر و هنرمند سال معرفی خواهند شد.

هاجری با بیان اینکه « نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی» به عنوان شعار امسال برنامه انتخاب شد، تصریح کرد: امسال آثار در ۱۴ بخش مختلف به جشنواره ارسال شد که داوری ها انجام و سپس برگزیده ها در جشنواره اصلی جشنواره عمار در تهران شناخته شدند.

وی به اکران آثار برگزیده در مساجد اشاره و اظهار کرد: مخاطبان می توانند از اختتامیه تا سال آینده برای آثاری که منتخب برگزیده شده اند اعم از آن هایی که فانوس گرفته و یا شایسته تقدیرها، درخواست اکران داشته و در هر نقطه از شهر یا روستای آن ها انجام شود.