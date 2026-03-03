مقاومت عراق مواضع آمریکا در کویت را درهم کوبید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، برخی رسانههای وابسته به گروههای مقاومت اعلام کردند که «مقاومت عراق» مواضع نیروهای آمریکایی را در کویت درهم کوبیده است.
تاکنون به تعداد تلفات احتمالی این حملات هیچ اشارهای نشده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، مقاومت عراق مواضع آمریکا در کویت را هدف قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، برخی رسانههای وابسته به گروههای مقاومت اعلام کردند که «مقاومت عراق» مواضع نیروهای آمریکایی را در کویت درهم کوبیده است.
تاکنون به تعداد تلفات احتمالی این حملات هیچ اشارهای نشده است.
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