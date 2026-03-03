به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، در میانه حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به خاک ایران، گروهی بی‌ادعا، آرام و استوار در خط مقدم ایستاده‌اند؛ آنهایی که سلاح‌شان نه تفنگ، بلکه دانش است. آری؛ کادر درمان ایران.

پزشکان، پرستاران، امدادگران و نیروهای فوریت‌های پزشکی، در لحظاتی که بسیاری در جست‌وجوی پناهگاه هستند، خود را به دل حادثه می‌رسانند.

گویی غیرت ایرانی، در سفیدپوشان عرصه سلامت شکوفا شده است؛ زن و مرد، پیر و جوان، با قلبی آکنده از ایمان و عرق ملی، به یاری مجروحان شتافته‌اند و مرهمی بر زخم ملت شده‌اند.

ملت ایران این روزها با تمام قوا از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کند و خواستار نابودی کامل رژیم صهیونیستی است.

توانمندی‌های دفاعی و رزمی کشور در حوزه‌های موشکی، پهپاد و جنگ ترکیبی، طی روزهای اخیر، دشمنان ملت ایران را متحیر کرده و نشان داده که قدرت جمهوری اسلامی ایران فراتر از محاسبات آمریکا و حامیان اروپایی اسرائیل است.

این وقایع، نه‌تنها نشان‌دهنده سقوط اخلاقی رژیم صهیونیستی در بی‌اعتنایی کامل به اصول انسانی است، بلکه بازتابی از ناتوانی یا بی‌عملی نهادهای بین‌المللی در حمایت از مردم و کادر درمانی بی‌دفاع به شمار می‌رود.

در زمانی که دنیای متمدن مدعی حمایت از حقوق بشر است، سکوت در برابر این جنایات، مشارکت غیرمستقیم در فاجعه‌ای است که وجدان جهانی را به چالش می‌کشد.

حال در این میان مراکز درمانی، سازمان اورژانس تهران، هلال احمر و بیمارستان ها مورد هدف رژیم غاصب صهیونیستی قرار گرفته است و همین واکنش ها را به خود جلب کرده است؛

تکرار جنایت در قلب سلامت؛ یورش ددمنشانه رژیم صهیونیستی-آمریکایی به بیمارستان‌ها

اصابت پرتابه‌های شلیک‌شده توسط رژیم صهیونی_آمریکایی به بیمارستان «شهدای سرپل‌ذهاب»، برگ ننگین دیگری را در پرونده قطور جنایات جنگی آنان ورق زد.

️این اقدام وحشیانه علاوه بر تخریب بخش‌هایی از بیمارستان، موجی از نا امنی و نا آرامی را در سطح شهر ایجاد کرده است.

️انفجارهای ناشی از پرتابه های دشمن در مجاورت بخش‌های بستری، موجب بروز رعب و وحشت شدید در میان بیماران بی‌دفاع و کادر درمان فداکار شد؛ جنایتی که آشکارا نقض تمامی معاهدات بین‌المللی و نشان‌دهنده استیصال و درماندگی این رژیم منحوس در برابر اراده ملت‌هاست.

️دیوارهای فروریخته بیمارستان، مانع از ایثار نخواهد شد

سپیدپوشان غیور سلامت، همان‌گونه که در سخت‌ترین روزهای بحران و جنگ همواره در خط مقدم بوده‌اند، امروز نیز با اقتدار تمام پای کار مردم ایستاده‌اند

جنایتی دوباره با مهر آمریکا

حال جزئیات حمله را به بیمازستان ها میبینیم و سکوت جامع در این حملات نشان دهنده همکاری با رژیم صهیونیستی است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی جزئیات حملات به بیمارستان ها را بیان کرد.

فاطمه محمد بیگی با بیان اینکه ۹ بیمارستان تاکنون مورد حمله آمریکایی صهیونی قرار گرفته اند، اظهار کرد: اگرچه ۹ بیمارستان مورد حمله قرار گرفته اما مدافعان سلامت نه تنها محل خدمت را ترک نکرده‌اند بلکه با شجاعت پای کار ایستاده‌اند.

وی درباره جزییات بیمارستان‌های مورد هدف قرار گرفته گفت: ۵ بیمارستان در شهر تهران و سایر موارد در شهرستان‌ها است. بیمارستان گاندی تهران، آسیب شدید دیده اما برخی بیمارستان‌ها در حد شکستن شیشه‌ها یا صدمه دیوار و سقف آسیب دیده‌اند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفت: عمل‌های جراحی در بیمارستان‌هایی که مورد حمله قرار گرفته‌اند، لغو شد و بیماران را به مراکز دیگر منتقل کردند. به عبارت دیگر، این بیمارستان‌ها تخلیه شده‌اند.

نقض حقوق بشر؛ با خون کادر درمان

این وقایع، نه‌تنها نشان‌دهنده سقوط اخلاقی رژیم صهیونیستی در بی‌اعتنایی کامل به اصول انسانی است، بلکه بازتابی از ناتوانی یا بی‌عملی نهادهای بین‌المللی در حمایت از مردم و کادر درمانی بی‌دفاع به شمار می‌رود. در زمانی که دنیای متمدن مدعی حمایت از حقوق بشر است، سکوت در برابر این جنایات، مشارکت غیرمستقیم در فاجعه‌ای است که وجدان جهانی را به چالش می‌کشد.

پزشکانی که بدون استراحت، برای وطن کار می‌کنند

در بیمارستان‌های مناطقی که هدف حمله دشمن قرار گرفته است، صحنه‌هایی رقم خورده که تنها می‌توان آنها را «عشق به میهن» تعبیر کرد؛ پزشکانی که بدون لحظه‌ای استراحت، در اتاق‌های عمل ماندند، پرستارانی که با چشمانی اشک‌آلود اما دستانی محکم، مجروحان را پانسمان کردند و رانندگان آمبولانسی که میان آتش و آوار، جان بر کف، مسیرها را پیمودند.

این روزها، قهرمانان ما فقط در سنگر نظامی نمی‌جنگند؛ بلکه در سکوت اتاق‌های عمل، در نور چراغ‌های اورژانس و در تلاش برای نجات جان یک هم‌وطن، نبردی دیگر در جریان است؛ نبردی از جنس غیرت، تخصص و انسانیت.

تدروس آدهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی بهداشت هم در واکنش به حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به خاک ایران و بیمارستان ها نوشت:

گزارش‌ها درباره آسیب دیدن بیمارستان گاندی در تهران در جریان بمباران پایتخت ایران، به‌شدت نگران‌کننده است.

سازمان جهانی بهداشت در حال بررسی این حادثه است، اما این موضوع بار دیگر بر ضرورت اتخاذ همه تدابیر لازم برای جلوگیری از آسیب دیدن مراکز درمانی در جریان درگیری‌های جاری تأکید می‌کند.

و حسین کرمان‌پور در شبکه اجتماعی "X" نوشت:« شاهد مواردی برای نخستین‌بار در حیات خود هستم که حتی در جنگ ایران و عراق ندیده بودم.

پرستارانی که بیماران را در آغوش گرفته‌اند و آنها را به خیابان‌هایی که مملو از دود است و موشک در کنار بیمارستان‌های آن خیابان‌ها منفجر شده، منتقل می‌کنند.

به گزارش مهر؛ در روزهایی که آسمان کشور زیر سایه تهدید دشمنان قرار گرفته، صدای بی‌صدای کادر درمان ایران، فریادی است از جنس عشق، غیرت و تعهد. آنان نه تنها در برابر زخم‌های جسمی ایستاده‌اند، بلکه مرهمی بر دل‌های مضطرب و نگران ملت نیز هستند.

مدافعان سلامت این بار هم مانند دوران دفاع مقدس و بحران کرونا، نشان دادند که همواره در کنار مردم ایستاده‌اند؛ با ایمان، با علم، و با دلی لبریز از مهر به وطن. آن‌ها سنگر را ترک نمی‌کنند، چرا که ایران برای‌شان فقط یک سرزمین نیست؛ باور، شرافت و تعهدی بی‌پایان است.