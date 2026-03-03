خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محدثه جوان دلویی: گلی گم کرده ام می‌جویم او را به هرگل می رسم... آه مگر می شود؟ آه از این زمستان کربلایی، آه از این زمستان خونین، آه از این سحرگاه عاشورایی... از کجا بگوییم؟ از اذان صبحی که با خبرشهادتتان یکی شده بود؟ پشت و پناه‌مان را به یکباره از دست دادیم. زمین و زمان برای لحظه‌ای از حرکت ایستاد. خوب‌ترین خوبان به دست پست‌ترین دشمنان به شهادت رسید و عالمی را سیاه پوش فراقش کرد. دست و دلم به نوشتن نمی‌رود و اشک‌ها امان نمی‌دهد...پسرکم دستانش را روی صورتم می‌گذارد و می گوید: مادر! گریه نکن! ما امام رضا (ع) را داریم.

آه یادم آمد او ۱۴ سال قبل ۱۰ روز مهمان، باب الرضاع بود و چقدر هر سال از سفر پرخیر او در مهرماه گفتیم و نوشتیم و اما چه داغ عظیمی بر دل هایمان نهادند. این پیچ تاریخی برایمان سخت تمام شد آقا جان! برای من که عمری قلم می زنم درد دارد که از شما شهید سیدعلی خامنه ای بنویسم!

پشت هر واژه که می‌نویسم هق هق گریه‌هایم است و مردمی که از این بلای عظما فریاد بر می‌آوردند.

ایران دوباره عاشورا را به چشم خویشتن دید. صبح شنبه دهم ماه رمضان و همزمان با رحلت جان‌سوز بانوی گران‌قدر حضرت خدیجه کبری (س)، دشمنان خون‌خوار و پست در جسارتی آشکارا فرزند حضرت زهرا(س) ولی امر مسلمانان جهان و رهبر عظیم الشان‌مان را با دهان روزه به همراه خانواده در محل کارش به شهادت رساندند و سحر یکشنبه همزمان با نوای ملکوتی اذان صبح این خبر دردآور رسانه‌ای شد.

عزای مردمان خراسان شمالی

زن و مرد و پیر و جوان، کارمند و کارگر و کسبه و کشاورز و دانشگاهی و... راه میادین اصلی شهرها شدند تا شاید بار این غم سنگین را با هم به دوش بگیرند.

هوا سرد است، اما مردم داغ‌دار خراسان‌شمالی با چشمانی گریان و مشت‌های گره کرده خواستار انتقام سخت از آمریکا و اسراییل هستند. لحظه ای صدای گریه‌ها قطع نمی‌شود. توان صحبت با مردم را ندارم.

خانم مقیمی کار آفرین بجنوردی که ازساعت ۶ صبح راهی میدان شهید بجنورد شده، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بغض می‌گوید: فقط از خداوند صبر وسکینه الهی برای مردم کشورم می خواهم، آن‌هایی که در این جنایت دست داشتند به سزای عملشان برسند.

یاس شرافتمند نوجوان ۱۶ساله با گریه می‌گوید: بعد از شنیدن خبر شهادت حضرت آقا تحمل یک لحظه نشستن درخانه را نداشتیم آمدیم اینجا بگوییم آقاجان، جان ما به فدایت مرگ بر آن دشمنی که دست نجسش را روی شما بلند کرد.

بانویی دیگر با ناله می‌گوید:کاش من و فرزندانم فدایی رهبرمان می‌شدیم. کاش خدا از عمر ما کم می کرد و بر عمر باعزت ایشان اضافه می‌کرد. غم سنگینی است انگار پدرمان را از دست دادیم.

مصاحبه گرفتن سخت است، کمی بر خودم مسلط می‌شوم تا با همشهریان دیگر صحبت کنم. اما آن‌قدر شور این غم زیاد است که مردمان باب الرضا در غم هجران سید خراسانی دچار شوک کرده است.

دنیا بدون رهبرمان معنایی ندارد

مریم کاظمی با اشک و آه می‌گوید: دنیا بدون رهبرمان دیگر معنایی ندارد و خدا لعنت کند آن‌هایی که در ۳۷سال به این سید عظیم الشان زخم زبان زدند از خودی و غیر خودی و امیدوارم با ظهور حضرت مهدی (عج) ظلم در دنیا برچیده شود.

پاکزاد معلم مقطع ابتدایی هم می‌گوید: توفیق داشتم در مهر ماه ۱۳۹۰ حضرت آقا را در مصلای امام خمینی (ره) بجنورد ببینم و شیفته ایشان شده بودم و از شنیدن خبر شهادت‌شان بهم ریخته‌ام.

محمدحسن علوی دانش آموز کلاس ششم هم با گریه می گوید: سحر با گریه مادر و پدرم متوجه شهادت حضرت آقا شدم و تا الان هم نمی‌توانم رفتن شان را باور کنم و امیدوارم انتقام خونشان را بگیریم.

حسین قربان زاده فقط کوتاه می گوید: یتیم و بی‌پدر شدیم! فقط انتقام، انتقام و انتقام داغ ما را شاید سرد کند!

کمرمان خم شد

سیدی از کسبه بجنورد هم می‌گوید: خدا به دل مردم رحم کند امسال حادثه پشت حادثه داشتیم و شهادت آقا کمر ما را حسابی خم کرد.

حسین اکبری دبیر حلقه میانی مطالبه‌گری خراسان شمالی هم خطاب به امام شهید خامنه‌ای می گوید: شما لایق شهادت بودید. اما ما چه کنیم با نبودنتان!؟ و بدانید رهبر اصلی، امام زمان (عج) است

او اضافه می‌کند: امیدوارم خداوند حب ولی فقیه بعدی را در قلب مجلس خبرگان قرار بدهد.

نوید ظهور حضرت مهدی (عج)

سمیه احمد زاده دکترای زلزله شناسی هم با غم از این اندوه بزرگ می‌گوید: به قدری بی‌تاب شدم که در فراق پدرم این گونه نبودم اما مطمئن هستم شهادت حضرت آقا نوید بخش ظهور حضرت حجت (عج) و نابودی مستکبران عالم است.

زهرا موذن همسر دادستان شهید اسفراین گفت: علی اکبرحسین زاده که آرزوی دیدار مقام معظم رهبری را داشت برایم نوشت: اینقدر این داغ سنگین است نمیتوانم کلمه‌ای بگوییم و خیلی سخته بدتر از این نداشتیم کاش این روزها را نمی‌دیم.

منتقم خون رهبری هستیم

فرزانه عبدالهی جوان‌ترین مادر خانواده چند فرزندی کشور هم می‌گوید: شهادت رهبر عزیزمان قابل باور نیست و دنیای بدون رهبرم خامنه‌ای عزیز برایمان سخت است.

او ادامه می‌دهد: من و فرزندانم آرزوی دیدار ایشان را داشتیم و یک آرزو دارم که همه جوره در این معرکه خودم و تک تک فرزندانم رو خرج می‌کنم و ذره ای کوتاهی نخواهیم کردشبانه روز مسجد رو سنگری محکم قرار می‌دهیم.

عبدالهی عنوان می‌کند: شبانه روز خیابان‌ها رو خالی نمی‌گذاریم مردم باید با تمام وجودشان انتقام خون پاک رهبر شهید مان را مطالبه کنند.

این کنشگر جوانی جمعیت می گوید: از امروز بچه‌هایم را غسل شهادت می‌دهم و یاد می‌دهم چطوری مشت انتقامشان را محکم بالا نگه دارند و تا انتقام رهبر شهیدمان گرفته نشده این مشت نباید پایین بیاید.

عبداللهی تاکید می کند:همراه ۹ فرزندم پای این انتقام می‌مانیم.

آقای ما بزرگ خیر مدرسه ساز خراسان شمالی بود

علی متقیان مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی هم می گوید: شهادت جانگداز ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، قلب‌های همه ما را مالامال از اندوهی عمیق ساخت. ایشان، که همواره چراغ هدایت و الگوی ایثار و صلابت برای ملت ایران بوده‌اند، اکنون در میان ما نیستند اما مکتب روشن آن بزرگوار چراغ راه ما خواهد بود.

متقیان با اشاره به سفر پر برکت رهبر فقید به خراسان شمالی عنوان می کند: به یاد داریم سفر پربرکت ایشان به استان خراسان شمالی را؛ سفری که ثمرات آن، به‌ویژه در حوزه نهضت مدرسه‌سازی، تا همیشه در این دیار ماندگار خواهد بود، اعتبارات اختصاص یافته از سفر مقام معظم رهبری، گامی بلند در جهت ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و فراهم آوردن فضاهای تحصیلی برای فرزندان این مرز و بوم بود که همواره یادگاری از توجه و عنایت ایشان به تعلیم و تربیت محسوب می‌شود.

سفر پر خیر و برکت

امین فلاح کوشکی، مدیر کل نوسازی مدارس خراسان شمالی هم می گوید:مردم خراسان شمالی با تمام وجود همواره یاد رهبر فقید را در قلب و اندیشه خود در خاطر خواهند داشت. از یاد نمی‌بریم سفر پر خیر و برکت ایشان را به استان کوچک خودمان که حداقل در حافظه کودکان این مرز و بوم حک شده است که سر در بسیاری از مدارس در سراسر استان خراسان شمالی نوشته شده از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری!

وی ادامه می‌دهد: در سوگ امام و رهبری هستیم که وجودشان منشا خیر و برکت عظیمی برای همه مظلومان جهان بود.

وی می‌گوید: ما سوگوارن اداره کل نوسازی مدارس خراسان شمالی، ایمان داریم که مسیر خیر و حق هرگز متوقف نمی‌شود و راهی که آن فقید در خدمت دین و انسانیت ترسیم کرد، در دل‌های مخلصان و اندیشه‌های جویندگان خیر باقی خواهد ماند.

حسین محمدی ثانی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان شمالی هم می گوید: شهادت ایشان، نه پایان راه، که آغاز فصل جدیدی از مقاومت و اتحاد امت اسلامی است و ملت ایران با وحدت و اقتدار، راه پرافتخار ایشان را استوارتر ادامه خواهد داد.

قاسم محمدزاده مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی هم در پی شهادت قائد امت، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (ره) گفت:شهادت مظلومانه و جانکاه مقتدای بصیر و قائد عظیم‌الشأن امت اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) به دست آمریکای جنایتکار و صهیونیسم بین‌الملل، قلوب همه آزادگان عالم را جریحه‌دار کرد.

محمدزاده ادامه می دهد: این اسوه‌ ایثار و شهادت که عمری را در سنگرهای دفاع از کیان نظام و امنیت این مرز و بوم سپری کرد، مزد سال‌ها مجاهدت خود را از دست ساقی کوثر دریافت کرد و به آرزوی دیرین خود نائل آمد.

وی اضافه می کند: بی‌شک دشمنان زبون بدانند که شهادت این بزرگ مرد، نه تنها در اراده آهنین امت اسلام خللی وارد نخواهد کرد، بلکه جوشش خون مطهر ایشان بنیان استکبار را ویران و مسیر رهایی قدس شریف را هموارتر خواهد ساخت.