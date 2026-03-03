https://mehrnews.com/x3bwpZ ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۱۰ کد مطلب 6764547 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۱۰ سومین شب عزاداری مردم بجنورد در پی شهادت رهبر انقلاب بجنورد- مردم غیرتمند بجنورد در سومین شب عزاداری شهادت مقام معظم رهبری در سرما و برف هم حضور گسترده داشتند. دریافت 34 MB کد مطلب 6764547 کپی شد مطالب مرتبط باب الرضای سیاه پوش یکصدا انتقام خون سید خراسانی را فریاد زد مراسم تشییع پیکر مطهر شهید «جواد ابراهیمی» در شیروان دومین روز از مراسم عزاداری مردم شیروان در پی شهادت رهبر معظم انقلاب وداع مردم شیروان با شهید جواد ابراهیمی حضور هزاران نفری مردم بجنورد در میدان شهید راهپیمایی هزاران نفری مردم بجنورد در پی شهادت رهبر انقلاب مراسم تشییع شهید مدافع وطن فردا در شیروان برگزار میشود راهپیمایی مردم بجنورد در سوگ شهادت رهبر انقلاب نامدار: تمامی گروههای خونی در خراسانشمالی مورد نیاز است برچسبها رهبر معظم انقلاب اسلامی فرهنگ ایثار و شهادت تجمع اعتراضی
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