۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

نوری: دادستان شهید اسفراین نمونه برجسته سرباز انقلاب اسلامی بود

بجنورد- نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌شمالی گفت: دادستان شهید اسفراین نمونه‌ برجسته‌ای از سربازان انقلاب اسلامی است که فداکاری و بصیرتش قابل تقدیر است.

به گزارش‌خبرنگار مهر حجت‌الاسلام رضا نوری‌ ظهر دوشنبه با حضور در منزل خانواده شهید علی‌اکبر حسین‌زاده، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، از خودگذشتگی و بصیرت این شهید را در دوران خدمت ستود.

در این دیدار حجت‌الاسلام نوری با اشاره به مسئولیت شهید حسین‌زاده در سمت دادستان شهرستان اسفراین، اظهار کرد: شهید حسین‌زاده نمونه‌ای برجسته از سربازان انقلاب اسلامی بود که با وجود مسئولیت خطیر قضایی، هرگز از میدان جهاد فی سبیل الله و خدمت صادقانه در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی دست نکشید و با تمام قوا در عرصه دفاع از آرمان‌ها ایستادگی کرد.

وی افزود: این‌گونه فداکاری‌ها و تعهد به نظام و مردم، نشان‌دهنده عمق ایمان و بصیرت این عزیزان است که توانستند در بحبوحه مسئولیت‌های اجرایی و قضایی، خود را در خط مقدم دفاع از ارزش‌ها حفظ نمایند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌شمالی، تداوم راه شهدا را وظیفه همگان دانست و بر لزوم معرفی سیره عملی و فضایل اخلاقی این اسوه‌های ایثار به نسل جوان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام نوری در پایان، از صبر و استقامت خانواده شهید حسین‌زاده قدردانی نمود و علو درجات را برای آن شهید سعید از خداوند متعال مسألت کرد

