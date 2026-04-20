نوری: دادستان شهید اسفراین نمونه برجسته سرباز انقلاب اسلامی بود

به گزارشخبرنگار مهر حجتالاسلام رضا نوری ظهر دوشنبه با حضور در منزل خانواده شهید علیاکبر حسینزاده، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، از خودگذشتگی و بصیرت این شهید را در دوران خدمت ستود.
در این دیدار حجتالاسلام نوری با اشاره به مسئولیت شهید حسینزاده در سمت دادستان شهرستان اسفراین، اظهار کرد: شهید حسینزاده نمونهای برجسته از سربازان انقلاب اسلامی بود که با وجود مسئولیت خطیر قضایی، هرگز از میدان جهاد فی سبیل الله و خدمت صادقانه در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی دست نکشید و با تمام قوا در عرصه دفاع از آرمانها ایستادگی کرد.
وی افزود: اینگونه فداکاریها و تعهد به نظام و مردم، نشاندهنده عمق ایمان و بصیرت این عزیزان است که توانستند در بحبوحه مسئولیتهای اجرایی و قضایی، خود را در خط مقدم دفاع از ارزشها حفظ نمایند.
نماینده ولیفقیه در خراسانشمالی، تداوم راه شهدا را وظیفه همگان دانست و بر لزوم معرفی سیره عملی و فضایل اخلاقی این اسوههای ایثار به نسل جوان تأکید کرد.
حجتالاسلام نوری در پایان، از صبر و استقامت خانواده شهید حسینزاده قدردانی نمود و علو درجات را برای آن شهید سعید از خداوند متعال مسألت کرد
