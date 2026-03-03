به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر صالحی، معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان اظهار کرد: در حمله امروز آمریکا و رژیم صهیونسیتی به نقاطی از شهر اصفهان سه شهروند اصفهانی به شهادت رسیدند.

وی افزود: انفجارهایی امروز در مناطقی از نجف آباد _خمینی شهر، فلاورجان و شهر اصفهان رخ داد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان تصریح کرد: دقایقی پیش در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونسیتی مناطقی از شهر اصفهان مورد هدف قرار گرفت.

وی گفت: طی بررسی‌هایی که تاکنون انجام شده است، تیم‌های ارزیاب در حال ارزیابی خسارت‌های وارده هستند که اطلاعات و جزئیات بیشتر متعاقبا به مردم اعلام می‌شود.

وی از مردم خواست ضمن حفظ آرامش و خونسردی از تجمع در مکان‌های مورد تجاوز خودداری کنند.