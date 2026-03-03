به گزارش خبرنگار سلامت مهر این اتفاقات شامل سیل، زلزله، جنگ، درگیری های خیابانی و سایر موارد است. کودکان هم همانند بزرگسالان تحت تأثیر ناگوار این حوادث قرار می گیرند، بالاخص زمانی که منجر به از دست دان والدین یا نزدیکان شود یا کودکان شاهد این حوادث تلخ و ناگوار باشند.

پاسخ کودکان به این حوادث و بلایا تابع بسیاری مسائل مثل میزان مواجهه، سطح رشد کودک، نوع واکنش اطرافیان، میزان حمایت خانوادگی و اجتماعی، میزان مهارت های سازگارانه کودک و سطح تاب آوری است.

دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت راهنمایی متشکل از راهکارهای ساده برای تقویت تاب‌آوری کودکان در خانواده تدوین کرده که در این مطلب می خوانید و از طریق لینک زیر قابل دسترسی و مشاهده است.