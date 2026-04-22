به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور این سازمان به عنوان دیدبان سلامت اجتماعی کشور در زمان وقوع بحران‌ها و حوادث ناگوار، در خط مقدم پاسخگویی قرار دارد. در این میان، کارکنان این سازمان در تمامی سطوح نخستین تکیه‌گاه گروه‌های آسیب‌پذیر هستند اما باید پذیرفت که نیروی انسانی مضطرب و آسیب‌دیده، نمی‌تواند بازدهی لازم را در ارائه خدمات داشته باشد.

آموزش مدیریت بحران برای کارکنان، فراتر از یک مهارت اداری به معنای تجهیز آن‌ها به زرهِ «تاب‌آوری روانی» است. هنگامی که بدنه اجرایی سازمان با ابعاد روانی بحران آشنا باشد، نه تنها از فرسودگی شغلی در شرایط حاد مصون می‌ماند بلکه به تکیه گاهی مطمئن برای مراجعان نیازمند و گاهاً مستأصل تبدیل می‌شود. این توانمندسازی، ضامن «پایداری خدمات حمایتی» و حفظ کارآمدی سازمان در سخت‌ترین شرایط است.

در همین راستا و با هدف تقویت این مؤلفه‌های حیاتی اولین جلسه از دوره کارگاهی شش‌جلسه‌ای با عنوان «نفس عمیق: هنر زندگی در بحران» با هدف ارتقای سلامت روان با همکاری مشاور امور زنان و خانواده موسسه کارو تامین اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور برگزار شد. در این نشست که با تدریس جناب آقای دکتر هادی هاشمی رزینی همراه بود، ابعاد عمیق «شناخت بحران و اثرات روانی آن» و «تاب‌آوری از نگاه مهارتی» مورد بررسی قرار گرفت.

هادی هاشمی رزینی در ابتدای این جلسه با تأکید بر اینکه وجود بحران در زندگی انسان‌ها غیرقابل‌اجتناب است، به تشریح ماهیت این رویدادها پرداخت.

وی اظهار داشت: بحران‌هایی همچون جنگ، زلزله، سیل و سایر حوادث ناگوار، تنها محیط فیزیکی را متأثر نمی‌کنند، بلکه عملکرد زندگی انسان‌ها را دچار اختلال جدی می‌سازند.

این استاد کارگاه در ادامه با اشاره به پیامدهای روانی این حوادث افزود: مواجهه با چنین بحران‌هایی می‌تواند افراد را مستعد اختلالات روانی عمیق نظیر اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، اختلال استرس حاد، اضطراب فراگیر، افسردگی و هجوم افکار مزاحم کند.

هاشمی رزینی با تأکید بر ضرورت اندیشیدن تدابیر ویژه، به‌ویژه در شرایطی مانند جنگ، تصریح کرد: جامعه نیازمند دریافت آموزش‌هایی است که به افراد کمک کند تا پس از تجربه بحران، توانایی‌های قبلی خود را بازیافته و احساس کنند که در مقابله با مشکلات از کارآمدی و توانمندی لازم برخوردارند.

در همین راستا، در جلسه نخست این کارگاه، نکات کلیدی جهت بالا بردن آگاهی شرکت‌کنندگان درباره ماهیت بحران و پیامدهای آن تبیین شد و تکنیک‌های عملی جهت مقابله با این پیامدها و تقویت مؤلفه‌های "تاب‌آوری" مورد آموزش قرار گرفت.

گفتنی است این دوره کارگاهی در پنج جلسه آینده به موضوعات تکمیلی نظیر مهارت تنفس دیافراگمی، مدیریت هیجان، خودمراقبتی در شرایط پرتنش و بهبود مهارت‌های ارتباطی خواهد پرداخت تا شرکت‌کنندگان بتوانند با تسلط بر این ابزارها، مسیر تاب‌آوری خود را با اطمینان بیشتری ترسیم کنند.