به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرازی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح تنظیم بازار میوه شب عید در این استان از تاریخ ۲۰ اسفندماه آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای حمایت از معیشت خانوارها و تنظیم بازار انجام می شود، اظهار کرد: سیب و پرتقال مورد نیاز از طریق خرید مستقیم از تولیدکنندگان استان توسط شرکت تعاون روستایی تأمین شده و از ماه‌ها قبل در سردخانه‌ها ذخیره‌سازی گردیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیته تنظیم بازار استان، توزیع میوه‌ها با قیمت مصوب کمیته استانی و پایین‌تر از نرخ بازار در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت، ادامه داد: برای عرضه مناسب در مرکز استان، حدود ۲۰ جایگاه و در شهرستان‌ها نیز تعداد جایگاه‌ها بر اساس نیازسنجی کمیته‌های شهرستانی تعیین خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ۱۵۰ تن سیب و ۱۵۰ تن پرتقال از ۲۰ اسفند در استان توزیع می شود، افزود: در صورت افزایش تقاضا، با هماهنگی شرکت تعاون روستایی، کسری سهمیه از ذخایر ملی به استان حمل خواهد شد تا نیاز شهروندان به طور کامل تأمین گردد.